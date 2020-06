Iidea presenta “tutto sui videogiochi”, per farli conoscere alle famiglie

Il sito Internet tuttosuivideogiochi.it, online da oggi, mira a diventare un punto di riferimento per i genitori e gli educatori interessati a comprendere il mondo dei videogiochi e le sue potenzialità. Il progetto si avvarrà di un network di esperti di diverse discipline.

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia oggi la nascita di Tuttosuivideogiochi.it, il primo portale nazionale dedicato ai genitori, agli educatori e a tutti coloro che sono interessati a conoscere più da vicino il mondo dei videogiochi. Il sito darà la possibilità di reperire informazioni, chiedere consigli a professionisti di diversi ambiti, e approfondire tutte le tematiche che ruotano intorno a questa popolare forma di intrattenimento, con l’obiettivo di far comprendere l’importanza non soltanto di informarsi, ma anche di giocare con i propri figli.

Il videogioco è oramai parte integrante della vita quotidiana delle famiglie italiane. Secondo l’ultimo Rapporto Annuale sul settore (disponibile qui), infatti, nel 2019 sono stati 17 milioni gli italiani ad aver giocato ai videogiochi, soprattutto nelle fasce d’età più giovani (11-24 anni). Il 67% dei videogiochi rilasciati sul mercato italiano (e il 57% dei giochi venduti) è adatto a un pubblico tra i 3 e i 12 anni (PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12). Spesso però i genitori non hanno una grande conoscenza del mezzo e non hanno gli strumenti necessari per comprenderlo e per utilizzarlo al meglio con i loro figli.

“Tuttosuivideogiochi.it vuole essere una risposta dell’industria al bisogno sempre crescente di informazioni sul mondo dei videogiochi che arriva dalle famiglie italiane. Nelle nostre case i videogiochi sono utilizzati sempre più spesso per divertirsi, per imparare, per competere e anche per fare esercizio fisico. Ma chi esercita una funzione educativa non sempre è in grado di comprendere la passione dei propri figli e di sfruttare a pieno le potenzialità che i videogiochi offrono”, dichiara Marco Saletta, Presidente di IIDEA. “Con questo portale vogliamo fornire alle famiglie italiane uno strumento concreto per orientarsi sul tema. I videogiochi non sono solo un mezzo di intrattenimento, ma sono sempre di più anche uno strumento di socialità e apprendimento”.

Il portale è stato realizzato da IIDEA con il supporto di PEGI s.a., l’organizzazione no profit che gestisce il sistema paneuropeo per la classificazione dei videogiochi PEGI, e si inserisce in un network di progetti simili già esistenti in diversi paesi europei, come ad esempio Ask About Games in Gran Bretagna, PédaGoJeux in Francia, The Good Gamer in Spagna. Il progetto è stato portato avanti nel solco delle raccomandazioni contenute nelle linee guida di attuazione del Regolamento sulla classificazione dei videogiochi ai fini della tutela dei minori adottato nel 2019 da AGCOM – Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

“PEGI è lieto di aver supportato lo sviluppo di Tutto sui Videogiochi, una fonte di informazioni affidabili per i genitori che possono così compiere le scelte giuste in merito a una delle forme di intrattenimento più importanti per i propri figli”, dichiara Simon Little, MD di PEGI s.a. “Se i genitori dovessero avere domande o dubbi sul rapporto dei propri figli con i videogiochi, Tutto sui Videogiochi può aiutarli a identificare il giusto approccio. Sul portale sono disponibili tutti gli strumenti necessari per avviare un dialogo costruttivo in merito all’utilizzo dei videogiochi in famiglia, oltre alle regole da implementare e rispettare per un uso corretto”.

Per il lancio dell’iniziativa IIDEA ha pensato di coinvolgere come testimonial d’eccezione Benedetta Parodi: conduttrice televisiva, scrittrice e giornalista, Benedetta Parodi ha deciso di collaborare a questa iniziativa in virtù della sua esperienza di genitore .

“Penso questa iniziativa sia molto importante perché è fondamentale che i genitori siano consapevoli del modo in cui passano il tempo i loro figli. La passione per questa forma di intrattenimento può creare un ponte comune con i figli, e adesso che tanti adulti cresciuti video giocando stanno mettendo su famiglia questo capita sempre più spesso, ma non basta”, commenta Benedetta Parodi. “Informarsi è importantissimo per molti motivi, non solo per scegliere consapevolmente i giochi adatti a ogni età ma anche per parlare una stessa lingua, fugare dubbi e paure, utilizzare i videogiochi come strumento di socialità e aggregazione”.

Il sito ospiterà contenuti pensati da genitori per genitori, a partire dalla rubrica “Videogiochi in famiglia” a cura di Federico Cella, firma autorevole del Corriere della Sera ed esperto di videogiochi, che con cadenza mensile proporrà l’analisi ragionata di un titolo con la collaborazione di un esperto. Per il lancio del portale è stato scelto l’ultimo capitolo della popolare serie di Animal Crossing di Nintendo, Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, una delle nuove uscite più giocate negli ultimi mesi. La recensione è stata scritta a quattro mani con Manuela Cantoia, Professore Associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus.

Oltre alle recensioni, il portale conterrà anche una sezione con le schede delle principali uscite di interesse per il pubblico più giovane fornite direttamente dagli editori dei videogiochi e aggiornate mese per mese. Ampio spazio sarà dato anche alla classificazione dei videogiochi, con uno strumento di ricerca per trovare la classificazione PEGI dei videogiochi in commercio e ai sistemi di controllo parentale, con l’obiettivo di rendere le famiglie sempre più consapevoli di come utilizzarli al meglio.

Un’altra parte fondamentale del portale saranno le «Guide», pensate per rispondere alle domande più frequenti in tema di videogiochi e scaricabili anche in formato PDF. Per il lancio del progetto si partirà da alcuni dei quesiti più comunemente diffusi tra i genitori: come scegliere un videogioco adatto ai propri figli, come monitorare il tempo di gioco, come gestire gli acquisti in-game, come limitare le interazioni con altri giocatori online, cosa sono gli esports, un fenomeno sempre più apprezzato dalle generazioni più giovani.

Tuttosuivideogiochi.it si basa sulla collaborazione positiva di tanti attori del settore privato e del settore pubblico e innesca un circolo virtuoso di sinergie per valorizzare il ruolo del videogioco nello sviluppo delle generazioni più giovani e in molti altri ambiti come la famiglia, la scuola, la salute e il lavoro.

Da questo punto di vista sono importanti la rubrica «L’esperto risponde» dove i genitori avranno la possibiilità di rivolgere dei quesiti ad esperti selezionati in diversi ambiti come la psicologia, la sociologia e la medicina, e la sezione dedicata agli approfondimenti («Approfondisci»), che sarà composta da articoli a cura di professionisti di diverse discipline su differenti aree tematiche. I primi contributi disponibili al lancio del sito saranno a firma di Giacinto Barresi, Ricercatore post-doc in Neuroergonomia e User Experience presso l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Genova, Manuela Cantoia, Professore Associato di Psicologia Cognitiva Applicata presso l’Università eCampus, Ivan Ferrero, psicologo delle nuove tecnologie e Donatella Solda, co-autore del Piano Nazionale Scuola Digitale e ora Direttore di Future Education Modena.

Leggi su insidethegame.home.blog