Mi ha chiusa in garage! Lo stupro di cui è accusato l'ex assessore Massari

Emergono i dettagli del rapporto sulla denuncia di Silvana, la donna che accusa l'ex consigliere milanese per l'ambiente della Giunta Moratti, e il giornalista di Mediaset, Paolo Massari, di stupro. L'uomo è stato arrestato ieri, domenica 14 giugno. La donna che lo accusa di averla violentata sarebbe stata violentata sabato sera, 13 giugno, in un garage.

La donna era stata salvata in via Nino Bixio senza vestiti e portata alla clinica Mangiagalli. Lì ha raccontato cosa sarebbe successo, puntando il dito su Massari, che è stato successivamente rintracciato e portato alla prigione di San Vittore dalla polizia di Milano. Ora compaiono le dichiarazioni firmate dalla donna nel rapporto della denuncia presentata contro Massari, in cui si dice che la vittima, secondo Repubblica, ex compagna di classe dell'ex consigliere, ipotizzava che sarebbero andati a cena. "Paolo ha abbassato la saracinesca del garage, con noi due soli all’interno. Lì ho avuto per la prima volta sentore che le reali intenzioni di Paolo fossero malevole o ingannevoli", ha dichiarato, aggiungendo di essersi sentita in trappola.

Il giornalista le avrebbe detto di avvicinarsi senza chiedergli nulla, "minacciando di fare ciò che stava ordinando, altrimenti avrebbe avuto conseguenze peggiori per me", ha detto la donna, che ha aggiunto: "Mi avrebbe aggredito e costretta mio malgrado". La frequenza tra i due iniziò negli anni '80 alla Parini High School, poi un mese fa la vittima, una manager di palestra, avrebbe contattato Paolo Massari per chiedere della pubblicità televisiva. Massari avrebbe risposto rapidamente, rispondendo alle chiamate ma conducendo la conversazione "nella sfera sessuale...", rivela la vittima.

La notte di sabato 13 giugno si erano incontrati per un drink in nome dei vecchi tempi, ma Silvana non aveva percepito alcuna minaccia, poiché non vi era stato alcun riferimento esplicito nei messaggi di invito di Massari. Dopo il drink, la scusa: stiamo uscendo di casa per recuperare la macchina e parcheggiare lo scooter, l'ex consigliere avrebbe detto. Lì sarebbe iniziato il suo inferno: "Mi ha lanciato e schiaffeggiato, poi mi ha buttato sul divano. Sempre più terrorizzata, ho capito che ormai Paolo era ingestibile." La donna in seguito dice che si aspettava la fine dell'incubo quando "Paolo mi ha detto di vestirmi per andare a cena senza indossare le mutande". La donna è riuscita a fuggire dalla porta del garage semi-aperta e poi ha incontrato la polizia.