Cina, esplosione in autostrada: almeno 10 morti e più di 100 feriti

Diverse persone sono morte e circa 100 sono rimaste ferite dopo che un'autocisterna è esplosa su un'autostrada nella provincia cinese dello Zhejiang, riferisce China Central Television. L'esplosione ha danneggiato diversi edifici, seppellendo le persone sotto le macerie. Il tragico incidente sabato 13 giugno nella provincia cinese di Zhejiang vicino alla città di Wenling, secondo la televisione cinese centrale. Secondo un budget iniziale, almeno 9 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite nell'incidente.

Il primo calcolo riportava quattro morti e cinquanta feriti. Gli eventi si sono svolti sulla G15 Shenyang - superstrada Haikou, intorno alle 16:40 (10:40, ora di Roma), hanno riferito i media. Durante l'esplosione, il veicolo finì in aria, volando a poche centinaia di metri. L'onda esplosiva ha fatto esplodere le finestre di alcune case nella città di Daxi, situate vicino alla strada in cui si è verificato l'incidente.

La stazione televisiva riferisce inoltre che diversi edifici vicini sono stati distrutti, inclusa una fabbrica. Molte persone furono trovate sepolte sotto le macerie. L'area dell'incidente è ancora coperta di fumo nero, molte auto sono bruciate sull'autostrada e in città.

Pompieri, soccorritori, medici e forze dell'ordine lavorano duramente sul posto. Gli incidenti stradali mortali sono comuni in Cina, dove le normative sul traffico sono spesso infrante o non applicate. Secondo le autorità, 58.000 persone sono morte in incidenti in tutto il paese nel solo 2015, gli ultimi dati disponibili.

In alcuni video dell'incidente pubblicati dai media statali, si vede un'enorme palla di fuoco che sale nel cielo. Puoi anche vedere una grande rovina che vola nell'aria e poi colpisce alcuni edifici vicini. Un altro video mostra i resti dell'autocisterna e diverse gomme di camion si sono schiantate contro un edificio, ridotto a macerie.