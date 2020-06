ANICA - Diffida verso rappresentanti del Piccolo America

È molto grave che una trasmissione de la7 (Propaganda Live) abbia consentito da parte di un rappresentante del "Piccolo America" di affermare nuovamente il falso. Da giorni , e senza possibilità di smentita, l'ANICA aveva diffidato dall'asserire che il suo Presidente sia mai intervenuto in qualunque sede in tal senso - al contrario, si è più volte pronunciato a sostegno di queste esperienze - e che suoi rappresentanti abbiano agito perché "non venissero forniti film" alle arene gratuite. Si tratta di affermazioni usate in modo diffamante con finalità, tra l'altro, pubblicitarie. Oltre che ridicole, esse sono assurde in questo drammatico momento per le attività cinematografiche, con decine di migliaia di persone senza lavoro. L'ANICA si vede costretta a comunicare che chi riproducesse tali falsità sarà oggetto delle inevitabili azioni conseguenti.