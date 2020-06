Semplicemente bellissima! Diletta Leotta a spasso con Daniele Scardina

Diletta Leotta è una delle sportive più amate dal pubblico. Non solo per la sua grande professionalità, ma anche per la sua incredibile bellezza. E il settimanale "Oggi" ha ripreso questa volta in una versione molto particolare, con un aspetto completamente diverso. La sua presenza estetica sta diventando sempre più piacevole e tutti gli appassionati di calcio sono entusiasti di rivederla sui campi da gioco.

La giornalista ha indossato un mini abito floreale, l'abito scelto è davvero molto corto e c'era anche il rischio di vedere qualcosa di più del necessario, durante il suo saluto a Omar Hassan, fatto con il gomito poiché non possiamo salutarci in modo diverso a causa del coronavirus. Insieme a lei anche l'inseparabile Daniele Scardina.

I suoi anfibi la rendono ancora più rocker e quel vestito che è lungi dall'essere lungo avrà senza dubbio scatenato i suoi fan. Diletta e Daniele hanno pranzato insieme proprio con Omar Hassan, un ex pugile e, quindi, un ex collega di Scardina, che oggi è un artista di grande successo.

Un po 'di gioia, dopo momenti spiacevoli trascorsi alcuni giorni fa. Infatti, nella notte tra sabato e domenica, sconosciuti hanno fatto irruzione nell'appartamento milanese, situato al nono piano, e sono riusciti a rubare la cassaforte. I criminali hanno preso orologi, gioielli e altri oggetti preziosi. Un bottino che potrebbe valere quasi 150 mila euro.I ladri, come verificato dagli agenti di polizia che sono intervenuti, secondo quanto riferito sono entrati attraverso una delle finestre dell'appartamento. Maggiori dettagli su ciò che è accaduto potrebbero venire dalle immagini delle telecamere a circuito chiuso nella zona. Un'esperienza davvero brutta che ora cerca di lasciarla alle spalle in modo permanente.