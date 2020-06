Incidente sul lavoro: cade da una scala su una recinzione e muore a Fino Mornasco

Un uomo di 47 anni, un lavoratore, è morto oggi, venerdì 12 giugno, mentre lavorava presso un'azienda di Fino Mornasco, in provincia di Como. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato un tragico incidente con una dinamica agghiacciante: il lavoratore era infatti su una scala, alta circa otto metri, quando perse l'equilibrio per cause da determinare e cadde proprio sul recinto dell'azienda, venendo perforato.

L'episodio, secondo quanto riferito dalla compagnia di emergenza regionale, si è verificato pochi minuti prima dell'11 in Via Regina, fuori da una carrozzeria. Non è ancora chiaro se il lavoratore svolgesse o meno un lavoro per conto dell'azienda. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un medico e anche il salvataggio dell'elicottero è stato allertato. Tuttavia, era necessario l'intervento del vigile del fuoco per liberare il lavoratore dalla recinzione. Le condizioni dell'uomo sembravano immediatamente critiche: il 47enne praticamente è morto all'istante per le sue ferite e l'intervento dei soccorritori si è rivelato inutile. Ora spetterà ai Carabineros dell'azienda Cantù e agli ispettori dell'Agenzia per la protezione della salute dell'Insubria ricostruire l'accaduto. Naturalmente, sarà necessario comprendere le dinamiche e se il lavoro è stato eseguito in conformità con le norme di sicurezza. L'identità della vittima, un altro lavoratore che perde la vita mentre fa il suo lavoro, deve ancora essere rilasciata.