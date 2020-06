Il governo ha finalmente approvato il Family Act

Il governo ha approvato il Family Act, un disegno di legge fortemente voluto dalla Ministra Bonetti, ideato con lo scopo di aiutare le famiglie con figli in difficoltà.

Una delle misure più significative contenute nel provvedimento, riguarda un assegno universale che verrà erogato ai nuclei familiari che hanno uno o più figli, a cui sarà inoltre aggiunta una quota variabile che sarà determinata per scaglioni utilizzando come riferimento l’indicatore ISEE. Questa assegno mensile verrà corrisposto a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al diciottesimo anno di età per ogni figlio a carico.

Nel caso però in cui il figlio risulti disabile, non ci sarà nessun vincolo di età. Per i figli successivi al primo invece, l’assegno aumenterà del 20 per cento. Inoltre, l’importo erogato da questo assegno universale non concorrerà alla formazione del reddito imponibile.

Nel decreto sono poi previsti dei contributi che possono arrivare a coprire per intero la retta degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dei micronidi.





Per le famiglie che all’interno del loro nucleo hanno dei figli affetti da disabilità o disturbi dell’apprendimento, sono previsti degli interventi di sostegno sia per l’acquisto dei libri scolastici che per l’iscrizione alle gite scolastiche o a un abbonamento presso corsi o associazioni ricreative. Il Family Act ha previsto inoltre un congedo obbligatorio di paternità di dieci giorni che va preso nei primi mesi della nascita del bambino. È poi previsto un permesso retribuito di cinque ore per i colloqui con i professori durante l’anno scolastico.

La Ministra per la Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti si è dichiarata molto soddisfatta per gli innumerevoli interventi di sostegno contenuti nel disegno di legge.