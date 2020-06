PLAYSTATION 5: DESIGN STRAORDINARIO E PIÙ DI 25 NUOVI GIOCHI

SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT RIVELA UN DESIGN STRAORDINARIO PER PLAYSTATION 5 E ANNUNCIA PIÙ DI 25 NUOVI GIOCHI PER LA CONSOLE DI NUOVA GENERAZIONE

La line-up di giochi in esclusiva per PS5 include serie campioni d’incassi come Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West, oltre a nuovi titoli dai migliori sviluppatori del settore

In arrivo su PS5 una versione migliorata e ampliata di Grand Theft Auto V. La nuova versione standalone di Grand Theft Auto Online sarà gratuita per tutti i possessori di PS5 nei primi tre mesi dal lancio del titolo nel 2021

A fine anno, l’innovazione sposa la creatività: Sony Interactive Entertainment (SIE) ha rivelato nuovi dettagli su PlayStation 5, tra cui il design della console di nuova generazione e un’ampia line-up di titoli inediti in arrivo sulla piattaforma. Durante un evento in live streaming, a cui hanno assistito milioni di gamer, SIE ha mostrato per la prima volta l’hardware di PS5™: un grintoso design a due tonalità pronto a segnare una cesura netta con le precedenti console PlayStation. Al lancio, PS5 sarà disponibile in due versioni: un modello standard con un drive Ultra HD Blu-ray Disc e un modello digitale che non lo presenta, offrendo agli appassionati una scelta senza precedenti.



Durante la diretta streaming di oggi, ai fan è stata anche presentata un’anteprima dei giochi che definiranno la nuova generazione di gaming su PlayStation 5. Attraverso decine di titoli, molti dei quali usciranno come esclusive console o esclusive assolute su PS5, gli sviluppatori di maggior talento del mondo hanno mostrato il potenziale dell’hardware, che permetterà ai giocatori di godere di esperienze più ricche e di lasciarsi avvolgere da straordinari mondi di gioco come mai prima d’ora.

Jim Ryan, Presidente e CEO di SIE annuncia: “Con PlayStation 5, stiamo compiendo un grande passo in avanti nell’offrire una generazione di esperienze di gioco veramente rivoluzionarie, che andranno a ridefinire le aspettative su ciò che un videogioco è in grado di fare. I mondi di gioco saranno più belli e dettagliati, per coinvolgere i sensi in modi finora sconosciuti. Inoltre, grazie ai caricamenti ultra rapidi, l’esperienza risulterà incredibilmente fluida. La presentazione di oggi non è che un assaggio di ciò che la nuova generazione ha in serbo per i giocatori. Vogliamo ringraziare la nostra community per averci accompagnati nel viaggio che porta al lancio di PS5”.

Una delle serie di maggior successo di tutti i tempi, Grand Theft Auto, approda su PS5, grazie alla stretta collaborazione tra SIE e Rockstar Games. Versioni migliorate e ampliate di Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online arriveranno su PS5 nella seconda metà del 2021. Grazie a una serie di miglioramenti tecnici, visivi e delle prestazioni, GTAV e GTA Online sfrutteranno al meglio l’hardware PS5 e le sue nuove funzioni, rendendo i giochi più belli e reattivi che mai. Inoltre, sarà disponibile una nuova versione standalone di Grand Theft Auto Online, gratuita nei primi tre mesi dal lancio del titolo per tutti i possessori di PS5. Una volta ricevuto, il gioco è di loro proprietà e, con un abbonamento a PlayStation Plus, i possessori di PS5 potranno giocare a GTA Online quanto vogliono. Infine, a partire da oggi, a tutti i possessori di GTAV per PS4 verrà accreditato un milione di dollari GTA ogni mese fino al lancio della versione per PS5 nel 2021.

In aggiunta, SIE Worldwide Studios e i maggiori editori e sviluppatori del settore hanno rivelato una line-up di titoli per PS5 che mette in luce la vastità e l’unicità delle esperienze di gioco. Alcune delle esclusive first-party di PlayStation Studios includono: Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games), Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) e Horizon Forbidden West (Guerrilla Games).

Tra i titoli di editori di terze parti si annoverano serie di successo come NBA 2K21 (2K, Visual Concepts) e Resident Evil™ Village (Capcom), oltre a nuove IP in arrivo su PS5 come esclusive console, tra cui DEATHLOOP™ (Bethesda) e Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions). Nuovi titoli di sviluppatori indipendenti, come Stray (Annapurna/Blue Twelve Studio) e Bugsnax (Young Horses), danno prova della varietà dei contenuti in arrivo sulla piattaforma.

SIE ha inoltre annunciato una serie di nuovi accessori per PS5 che miglioreranno l’esperienza di gioco, tra cui:

Cuffie wireless con microfono PULSE 3D™, con supporto audio 3D e doppio microfono con eliminazione del rumore.

Telecamera HD, con doppie lenti a 1080p per permettere ai giocatori di riprendersi mentre trasmettono le loro azioni di gioco più epiche.

Telecomando per contenuti, con microfono integrato che consente di navigare facilmente tra film e servizi di streaming. and

Base di ricarica DualSense™, per ricaricare comodamente due controller wireless DualSense™.

SIE annuncerà prezzi e ulteriori dettagli su PlayStation 5 in un secondo momento.

Per ulteriori informazioni o per guardare la diretta streaming, visita: https://blog.it.playstation.com/.

Giochi per PS5 di SIE Worldwide Studios e partner di seconde parti

Astro’s Playroom (Japan Studio)

(Japan Studio) Demon’s Souls (Bluepoint Games/Japan Studio)

(Bluepoint Games/Japan Studio) Destruction All Stars (Lucid Games/XDEV)

(Lucid Games/XDEV) Gran Turismo 7 (Polyphony Digital)

(Polyphony Digital) Horizon The Forbidden West (Guerrilla Games)

(Guerrilla Games) Marvel’s Spider-Man Miles Morales (Insomniac Games)

(Insomniac Games) Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games)

(Insomniac Games) Returnal (Housemarque/XDEV)

(Housemarque/XDEV) Sackboy A Big Adventure (Sumo Digital/XDEV)

Giochi per PS5 di editori e sviluppatori di terze parti

Bugsnax (Young Horses)

(Young Horses) DEATHLOOP (Bethesda)

(Bethesda) Ghostwire™: Tokyo (Bethesda)

(Bethesda) Godfall™ (Gearbox Publishing/Counterplay Games)

(Gearbox Publishing/Counterplay Games) Goodbye Volcano High (KO-OP)

(KO-OP) Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online (Rockstar Games)

e Grand Theft Auto Online (Rockstar Games) HITMAN 3 (IO Interactive)

(IO Interactive) JETT: The Far Shore® (Superbrothers)

(Superbrothers) Kena: Bridge of the Spirits (Ember Lab)

(Ember Lab) Little Devil Inside (Neostream Interactive)

(Neostream Interactive) NBA 2K21 (2K, Visual Concepts)

(2K, Visual Concepts) Oddworld Soulstorm™ (Oddworld Inhabitants™)

(Oddworld Inhabitants™) Pragmata (Capcom)

(Capcom) Project Athia* (Square Enix/Luminous Productions)

(Square Enix/Luminous Productions) Resident Evil Village (Capcom)

(Capcom) Solar Ash (Annapurna Interactive/Heart Machine)

(Annapurna Interactive/Heart Machine) Stray (Annapurna/Blue Twelve Studio)

(Annapurna/Blue Twelve Studio) Tribes of Midgard (Gearbox Publishing/Norsfell)

(Gearbox Publishing/Norsfell) The Pathless (Annapurna Interactive/Giant Squid)

