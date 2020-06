DL Rilancio, Bonus a fondo perduto: come ottenerlo e a chi spetta

A partire dal 15 giugno 2020, è possibile richiedere Bonus a fondo perduto introdotto dal decreto di rilancio. In applicazione dell'articolo 25 del Decreto, una disposizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini spiega le fasi da seguire per richiedere e ricevere il contributo diretto alle società e le partite IVA colpite dalla crisi economica causata dalla quarantena dovuta alla pandemia di coronavirus. La misura appone il timbro sul modello per l'applicazione, che può essere completato e inviato dal pomeriggio del 15 giugno 2020, attraverso il canale elettronico Entratel o attraverso una speciale procedura online. L'ultima procedura online verrà attivata nel portale Fatture e tariffe sul sito Web dell'Agenzia delle Entrate.

Esiste già una guida online che spiega l'ABC della sovvenzione. Il termine per richiedere è il 24 agosto. La domanda per ricevere il contributo può essere presentata da società, partita IVA e titolari di reddito agricolo. L'unica condizione è che debbano essere in attive alla data di deposito del modulo di domanda per ottenere il contributo. In effetti, il Decreto di rilancio specifica che il bonus non può essere utilizzato in alcuni casi.

Soggetti la cui attività è cessata durante la data di deposito della domanda; i soggetti iscritti negli enti di diritto privato della sicurezza sociale obbligatoria; intermediari finanziari e holding; i soggetti che beneficiano del bonus professionale e del bonus per i lavoratori del settore dello spettacolo introdotti dal Decreto. I due fondamenti che devono esistere per ottenere il contributo sono essenzialmente due:

1. avendo conseguito nel 2019 entrate o commissioni che non superano i 5 milioni di euro;

2. L'importo della fatturazione e delle commissioni nell'aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi dell'importo corrispondente nell'aprile 2019.