The Elder Scrolls Greymoor Disponibile su Console

Oltre 900 anni prima degli eventi di

, Skyrim occidentale risulta nuova e familiare nel nuovo capitolo del pluripremiato GDR online di ZeniMax Online Studios,

. A partire da oggi, i giocatori su PS4 e Xbox One possono esplorare le vette innevate di Skyrim occidentale e le profondità cavernose di Blackreach. I giocatori su Stadia dovranno aspettare fino al 16 giugno.

Secondo aggiornamento dell’avventura annuale

, il capitolo

porta con sé l’enorme sistema Antiquities che scava nella storia di Elder Scrolls e offre ricompense per tutti i tipi di giocatore, gli eventi mondiali Harrowstorm, gli aggiornamenti alle prestazioni e tanto altro. Con circa 30 ore di gioco e contenuti tutti da esplorare,

presenta su

un’esperienza tutta nuova, con storie e contenuti fantastici per veterani ed esordienti.

Dai un’occhiata all’ultimo trailer di gameplay:

Un terribile esercito di mostri guidato da un signore dei vampiri si è risvegliato dalle profondità di Blackreach. Con i vampiri pronti a divorare anime per alimentare la propria rinascita, sta agli eroi di Skyrim come Lyris Titanborn, uno dei personaggi preferiti dai giocatori del gioco base, riportare la luce e svelare il Cuore oscuro di Skyrim.

Insieme a

arriva anche il nuovo sistema Antiquities, che permette ai giocatori di scoprire la storia nascosta di Tamriel portandoli alla ricerca di collezionabili unici, tesori e potenti oggetti mitici, e prevede ricompense per tutti i tipi di giocatore. Grazie a questo enorme sistema non dedicato al combattimento, i giocatori potranno spingersi oltre i confini della regione occidentale di Skyrim e in tutta Tamriel per dissotterrare antiche reliquie e diventare archeologi di fama mondiale.

Il capitolo

porterà anche i nuovi eventi mondiali Harrowstorm, tremende tempeste sovrannaturali che tormentano la gente di Skyrim. I giocatori dovranno collaborare per affrontare le insidie delle Harrowstorm e fermare i vampiri che minacciano Tamriel.

Chi possiede già il gioco può acquistare l’aggiornamento

a € 39,99 mentre i nuovi giocatori possono acquistare la versione completa di

, che include il gioco base di

e i capitoli

ed

, a € 69,99. Altri dettagli sulle opzioni d’acquisto sono disponibili qui:

Leggi su insidethegame.home.blog

The Elder Scrolls V: SkyrimCuore oscuro di SkyrimESOGreymoorGreymoorThe Elder Scrolls Online: GreymoorDigital UpgradeThe Elder Scrolls Online: GreymoorESOMorrowind,SummersetElsweyr