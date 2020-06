Red Dead Online: ricompense triple nelle gare a cavallo

In più, sconti su cavalli e miglioramenti per Carte abilità. Questa settimana Red Dead Online celebra le cavalcature di ogni razza, pedigree e aspetto, dagli stalloni ai ronzini.

Tieni d’occhio le Sfide giornaliere per cavallerizzi durante la settimana e spingi al limite le capacità competitive della tua cavalcatura: tutte le gare mettono in palio RDO$, Oro e PE tripli. Partecipa alla Serie in evidenza della settimana dal menu Online, dal menu Avvio rapido o dall’icona contrassegnata sulla tua mappa.

Questa settimana le provviste per i Nuclei del cavallo sono gratis, perciò fai scorta di Medicina per cavalli, carote e altro ancora. In più, questa settimana puoi approfittare del 30% di sconto su cavalli Arabi e box aggiuntivi per le stalle, del 40% di sconto su selle standard e migliorate, e del 50% di sconto su bisacce da sella, staffe, corni, sottosella e coperte da campo. Anche i miglioramenti di livello 3 per le Carte abilità e le Carte abilità Cavallerizzo e Amici per la pelle sono scontati del 50%.

