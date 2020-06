Oggi Bungie ha annunciato il prossimo capitolo dell’universo di Destiny 2 con la presentazione su scala mondiale della nuova espansione Destiny 2: Oltre la Luce, in arrivo il 22 settembre 2020. Oltre ai primi dettagli riguardanti la nuova espansione, Bungie ha anche svelato la prossima stagione di Destiny 2: la Stagione degli Arrivi, in uscita oggi.



Bungie ha concepito la Stagione degli Arrivi e l’espansione Oltre la Luce tenendo presente il suo unico mondo in continua evoluzione e proseguendo quell’emozionante storia che vede i guardiani in costante lotta per la salvezza dell’umanità. I giocatori assisteranno alla rivelazione di alcuni misteri, scopriranno nuovi poteri e affronteranno la vera minaccia delle navi piramidali. E comincia tutto oggi con la Stagione degli Arrivi.



Per mesi, le misteriose e minacciose navi piramidali sono apparse nel nostro sistema solare con uno obiettivo non chiaro. Nella Stagione degli Arrivi, il satellite di Io vedrà arrivare la sua prima nave piramidale. Ciò scatenerà una serie di eventi nel corso della stagione che porteranno all’espansione. Oltre la Luce e non solo.



Bungie ha inoltre annunciato oggi che Destiny 2 sarà rilasciato sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Per di più, l’acquisto di Destiny 2: Oltre la Luce su Xbox One sarà trasferibile gratuitamente su Xbox Series X tramite la funzionalità di Smart Delivery. Gli acquisti effettuati su PlayStation 4 potranno essere aggiornati su PlayStation 5 gratis. Ulteriori dettagli su Destiny 2 per le console di nuova generazione verranno annunciati nei prossimi mesi.



Destiny 2: Oltre la Luce

Un nuovo potere è scaturito dall’antica nave piramidale su Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie. Nell’espansione Destiny 2: Oltre la Luce, i guardiani esploreranno un universo differente, con una nuova destinazione, nuove avventure e nuovi poteri da scoprire.



Esplora Europa: In Oltre la Luce, i guardiani metteranno piede su una nuova destinazione: il satellite ghiacciato di Giove, Europa. Affronta la gelida frontiera, penetra nel Centro Futuristico Bray dell’Età dell’Oro e scopri i segreti nascosti sotto l’antico ghiaccio.



Brandisci l’Oscurità: Con l’emergere di una nuova minaccia, emerge anche un nuovo misterioso potere: la stasi. Sfrutta questo nuovo potere elementale originato dall’Oscurità, oltre al potere solare, dell’arco e del vuoto. Usa le super abilità corrispondenti per dominare sul campo di battaglia. Ogni sottoclasse di titani, stregoni e cacciatori brandirà la stasi in modo diverso. Maggiori dettagli sulla stasi verranno rivelati nel corso dell’estate.



Una nuova incursione: Sotto la gelida tundra di Europa si cela la Cripta di Pietrafonda. Per decadi è rimasta dormiente. Le abilità e il lavoro di squadra dei guardiani saranno messi alla prova in questa nuovissima incursione a sei che premia con ricompense gloriose.



L’ascesa di Eramis: I Casati dei caduti si sono riuniti e hanno dato vita a un nuovo impero su Europa, guidato da Eramis, Kell dei caduti. Abbandonata dal Viaggiatore e dalla Luce, Eramis si addentra nell’Oscurità, in rotta di collisione con i guardiani.



È possibile prenotare ora Destiny 2: Oltre la Luce per ottenere l’accesso immediato a uno speciale involucro di Spettro esotico, a un emblema leggendario e a oggetti bonus! I possessori dell’Edizione Digitale Deluxe ricevono subito anche il nuovo emote esotico Ti libero io. Destiny 2: Oltre la Luce può essere prenotato ora su Steam, Stadia, Xbox One e sarà disponibile a breve anche su PlayStation Store.



Destiny 2: Oltre la Luce – Edizione Digitale Deluxe

Destiny 2: Oltre la Luce – Edizione Digitale Deluxe potrà essere prenotato su tutte le piattaforme:

Espansione Destiny 2: Oltre la Luce + un intero anno di contenuti stagionali (4 stagioni)

+ un intero anno di contenuti stagionali (4 stagioni) Inclusi con la prenotazione: involucro di Spettro esotico Brinato ed emblema leggendario

Emote esotico Ti libero io

Fucile a impulsi esotico Senza Tempo per Spiegare con catalizzatore esotico e decoro

Astore esotico Altri Cieli

Destiny 2: Oltre la Luce – Collector’s Edition

Destiny 2: Oltre la Luce – Collector’s Edition sarà disponibile soltanto nel Bungie Store:

Oltre la Luce – Edizione Digitale Deluxe (solo codice digitale)

Riproduzione pressofusa dell’Oscurità con luci Europa

Borraccia esploratore di Europa

Borsa esploratore di Europa

Diario misterioso

E altre scoperte di Europa

Destiny 2: Oltre la Luce The Stranger Edition

La Stranger Edition è l’unico modo per I fan di avere un’esclusiva stata da 10” statue di The Stranger, insieme alla Deluxe Edition presso una serie di rivenditori selezionati. Per la disponibilità nelle singole nazioni visitate: http://www.numskull.com/official-destiny-merchandise/.



Destiny 2: Oltre la Luce uscirà il 22 settembre 2020 su Destiny 2. Per maggiori informazioni visita: destinythegame.com/beyondlight

Stagione degli Arrivi

Un oscuro presagio si intravede nel sistema solare. Un gemito nel vuoto dello spazio. Sta ai guardiani cercare delle risposte, all’ombra della misteriosa nave piramidale. La storia continua nell’universo in evoluzione di Destiny con il lancio dell’undicesima stagione: la Stagione degli Arrivi.



A partire da oggi, i giocatori possono intraprendere nuove attività, scoprire equipaggiamento nuovo e vivere l’ultimo capitolo dell’universo di Destiny 2.



Nuova segreta: Una nuova sfida attende i guardiani oggi, in tarda giornata: la segreta “Profezia”, disponibile per tutti i giocatori di Destiny 2. Affronta il mistero e sblocca la nuova armatura della fonderia DAITO e i set di armatura revisionata delle Prove dei Nove.



Decifra l’Oscurità: Nel corso della stagione, i messaggi dell’Oscurità verranno scoperti su Io. Avventurati nella Culla di Io e recupera queste comunicazioni nascoste.



Evento pubblico Contatto: Unisciti ai guardiani negli eventi pubblici presso la nave piramidale arrivata di recente su Io, dove i nemici dell’umanità vengono attratti da un certo potere.



Nuove ricompense: Concentrando i nuovi engrammi nella Stagione degli Arrivi, i giocatori possono scegliere le proprie ricompense. Il nuovo sistema di concentrazione di engrammi introduce la possibilità (una volta sbloccata) per i giocatori di affinare le proprie ricompense.



Nuovo equipaggiamento: Nuove fantastiche armi attendono i giocatori che si preparano a respingere la nuova minaccia che incombe sull’umanità. I possessori di Pass stagionale sbloccheranno automaticamente il nuovo lanciagranate esotico Gruzzolo Arido e il set di armatura stagionale.



Destiny 2 è gratis e include molte delle nuove funzionalità proposte con il lancio della Stagione degli Arrivi. I possessori di Pass stagionale hanno accesso a tutte le attività, oltre alle ricompense aggiuntive premium e allo sblocco automatico:

Nuova missione settimanale

Nuova impresa arma esotica

Sblocco immediato lanciagranate esotico

Sblocco immediato set di armatura stagionale per tutte le classi

Bonus PE e altro ancora

Il Pass stagionale di Destiny 2 può essere acquistato in gioco per 1000 monete d’argento. Per maggiori informazioni sulla Stagione degli Arrivi e su come scaricare il gioco gratuitamente, visita: destinythegame.com.

Destiny 2: Oltre la Luce può essere prenotato sulla famiglia di console Xbox One (incluso Xbox One X), su PC via Steam, su Stadia e sarà presto prenotabile anche su PlayStation®4.



Destiny 2 sarà accessibile anche dalle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Inoltre, l’acquisto di Destiny 2: Oltre la Luce su Xbox One sarà trasferibile gratuitamente su Xbox Series X tramite la funzionalità di Smart Delivery. Gli acquisti effettuati su PlayStation 4 potranno essere aggiornati su PlayStation 5 gratis. Ulteriori dettagli su Destiny 2 per le console di nuova generazione verranno annunciati nei prossimi mesi.

