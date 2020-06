Martina Rossi cadde da un balcone: assolti in appello i 2 imputati

La ragazza non è sfuggita allo stupro quando è morta. Pertanto, la corte d'appello di Firenze ha annullato la sentenza di primo grado per la morte di Martina Rossi, precipitata dalla terrazza di una camera d'albergo a Palma di Maiorca (Spagna) il 3 agosto 2011.

Accusati per tentata violenza di gruppo, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, 29 anni, di Castiglion Fibocchi (Arezzo), furono assolti. In primo luogo, il 14 dicembre 2018, il tribunale di Arezzo ha condannato i due accusati a sei anni di carcere ciascuno per tentata violenza sessuale e per aver causato la morte della giovane donna a seguito di un altro crimine (l'ultimo il crimine è stato successivamente estinto dalla prescrizione).

Secondo la vice procuratore generale Luciana Singlitico, che all'udienza del 17 febbraio aveva chiesto che i due giovani fossero condannati a tre anni ciascuno, Martina era caduta dalla terrazza nel tentativo di sfuggire allo stupro. La sera del 3 agosto 2011, quando tornò da una serata in discoteca, la ragazza salì nella stanza dei due giovani perché i suoi amici erano in compagnia degli altri due del gruppo di Arezzo e avevano formato due coppie. Secondo l'accusa, la giovane donna fu sottoposta a un tentativo di stupro (per dimostrarlo, i pantaloncini che le erano stati tolti e che non erano mai stati trovati e i graffi sul collo di Albertoni). E poi Martina avrebbe cercato disperatamente di scappare salendo sul balcone. Impaurita e tradita dalla vista scarsa, perse l'equilibrio e cadde in sorda dal sesto piano.

Invece, gli avvocati della difesa parlavano sempre di suicidio: il muro che separava le due camere (un divisore alto circa un metro e largo quaranta centimetri) poteva essere facilmente scalato. Fin dall'inizio, i due imputati si sono dichiarati non colpevoli e la difesa ha sostenuto che Martina Rossi si era suicidata a causa di una forma di depressione e, dopo aver assunto droghe, un'ipotesi sempre negata dai genitori della giovane donna. Ma le indagini del procuratore di Arezzo avevano stabilito che non poteva essere un suicidio o un incidente e che Martina Rossi era fuggita dal balcone perché era terrorizzata.

Ora la Corte d'appello ha ribaltato tutto. Hanno confuso l'onore di Martina, ha detto il padre della ragazza, Bruno Rossi, lasciando l'aula di tribunale a Firenze con sua moglie. Martina non c'è più e non c'è più nemmeno giustizia, non so più cosa pensare. La giustizia italiana ora si è fermata nei lavori precedentemente svolti dal Procuratore di Arezzo. Sono arrabbiato per l'assoluzione. Gli avvocati della difesa, invece, sono soddisfatti: Dopo nove anni in cui sono stati identificati come assassini e stupratori, questi due ragazzi sono finalmente riconosciuti come innocenti. È la fine di un incubo di nove anni, ha dichiarato Luca Vanneschi.