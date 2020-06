Bonus affitti 2020: come richiederlo e a chi spetta

Bonus affitti 2020, ecco come funziona e come richiederlo. Il Bonus è presente nel decreto di rilancio ed è stato spiegato con una nota resa pubblica dall'Agenzia delle entrate, per capire chi ha diritto a questo nuovo aiuto finanziario dopo il lungo blocco. In realtà, è un credito d'imposta per tutte quelle società che a marzo, aprile e maggio hanno avuto un forte calo della fatturazione, con importi tra il 30 e il 60 percento del canone pagato durante i mesi di isolamento.

Decreto rilancio e bonus

L'Agenzia delle Entrate ha specificato che i professionisti possono convertire l'affitto mensile per locazione, locazione o concessione di proprietà e uso non residenziale in un credito d'imposta che è stato utilizzato per svolgere attività industriali, commerciali, artigianali e agricole. Il buono di locazione non è una concessione fiscale pari al 60% del canone di locazione sugli immobili utilizzati per svolgere il lavoro (e non per uso residenziale) e al 30% del canone di locazione in caso di contratti di locazione aziendale. Copre i mesi di marzo, aprile e maggio. I proprietari delle società beneficiarie, prima di richiederlo, devono ovviamente aver pagato l'affitto per i mesi indicati.

Tutti coloro che svolgono attività commerciali, artistiche o professionali possono richiederlo, con entrate o tariffe che non superano i 5 milioni di euro per il precedente periodo fiscale, 2019. Per hotel e strutture turistiche non ci sono limiti. Anche le organizzazioni del terzo settore e le organizzazioni religiose possono richiederlo.

Come richiedere il bonus 2020

Bonus affitti 2020 rappresenta un credito d'imposta dal 30 al 60% dell'importo totale pagato per il noleggio di uffici, locali, magazzini, edifici durante la chiusura, può essere richiesto utilizzando il codice fiscale che deve essere indicato sul modulo F24 e comunicato all'Agenzia delle Entrate. Il credito d'imposta è concesso solo alle società che hanno registrato un calo di almeno il 50% nei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto all'anno precedente e può essere ceduto.