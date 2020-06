La droga è merda! Mattia Roperto ucciso a 14 anni da un'auto che correva troppo

Un ragazzo di 14 anni è stato ucciso da una Peugeot 108. Ieri sera, poco prima delle 11 di notte, il giovane stava attraversando la strada al passaggio pedonale in via Cilea, nel quartiere Infernetto di Roma, quando fu sopraffatto da un'auto. Il parabrezza dell'auto è stato completamente distrutto. Insieme alla vittima c'erano alcuni compagni, incolumi. Molti residenti e dozzine di bambini sono immediatamente arrivati ??sulla scena dell'incidente e sono scesi in strada dopo aver sentito il terribile impatto. La vittima, riferisce il Messaggero, si chiamava Mattia Roperto. Gli operatori sanitari hanno cercato in tutti i modi di far rivivere il ragazzo di 14 anni. Il giovane al volante della Peugeot, un ragazzo di 22 anni, è stato scortato all'ospedale Grassi di Ostia per sottoporsi a un test di alcol e droga. È risultato positivo per tossicologia ed è stato arrestato per omicidio.

Mattia Roperto è stato ucciso : "Il ragazzo alla guida dell'auto avrà viaggiato almeno 300 chilometri all'ora, non ce ne siamo nemmeno accorti, era come un proiettile. Stavamo attraversando le strisce, ero proprio dietro Mattia", ha detto un amico di 14 anni dell'Agenzia AdnKronos. Mattia era sulle strisce, la strada era illuminata. "L'impatto è stato molto forte. Mattia è stato lanciato per venti metri. L'auto ha continuato per diversi metri e poi si è fermata. Secondo me, lo ha fatto solo perché è stato distrutto all'impatto", ha detto un altro testimone. "Quando è uscito per strada, ha acceso una sigaretta e ci ha detto che non eravamo in linea. Ha preso il telefono per chiamare suo padre e ha detto con calma 'Oh da', ne ho investito uno". Insieme alle sue amiche, sette in totale, Mattia celebrava l'ultimo giorno di scuola.

Matteo Salvini ha commentato così l'incidente: "Che infame. Guidare ubriachi e drogati è da criminali. Poi a 150 all'ora è una roba che non si può sentire. Per omicidio stradale ti danno al massimo 12 anni, non è che con la galera di questo deficiente, criminale, imbecille restituiremo ai genitori quel ragazzino di 14 anni. Non esistono droghe leggere, droghe light, droghe simpatiche. La droga è merda".