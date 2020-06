DIRT 5: Nuovi dettagli sulla Modalità Carriera

Con l’annuncio di DIRT 5 a maggio, ti abbiamo dato un assaggio di cosa ti aspetta nella Modalità Carriera: una storia entusiasmante in una modalità enorme con progressi determinati dal giocatore. Ora è il momento di dire di più. Facciamo un giro nella Modalità Carriera di DIRT 5 e diamo un’occhiata ad alcuni nuovissimi screenshot lungo il percorso …

CONQUISTA I RIFLETTORI



In un mondo di corse fuoristrada pieno di superstar, completa gli obiettivi per far spiccare la tua carriera in DIRT 5, assicurandoti che nessuno dimentichi mai il tuo nome.



Il giocatore è immerso in una serie di corse fuoristrada di fama mondiale che offrono azioni estreme, da continente a continente, in tutti i tipi di eventi. Quando il giocatore entrerà in scena, attirerà l’attenzione di Alex Janièek, meglio noto come AJ, doppiato dal leggendario Troy Baker. Superstar indiscussa e amata dai fan di DIRT, AJ ti porterà rapidamente sotto la sua ala, mostrandoti ciò che serve per salire in cima alle classifiche che ha dominato per anni.



Tuttavia, non sei l’unico nuovo pilota a fare scintille. Entra in gioco Bruno Durand – un veterano estremamente competitivo, freddo e calcolatore, doppiato da Nolan North. Un campione in altre discipline fuoristrada, il talento e il potere di Bruno significano che uno scontro con AJ è inevitabile, ti aspetta una corsa epica.



L’intera storia, il tuo viaggio e molto altro sono approfonditi dal podcast DIRT di Donut Media, ospitato da James Pumphrey e Nolan Sykes dell’equipaggio Donut. La loro energia ed eccitazione si abbinano all’atmosfera del mondo delle corse di DIRT, agli eventi reagiscono a tutti i momenti chiave della tua storia, con ospiti speciali tra cui AJ e Bruno, il campione della Serie W Jamie Chadwick e SLAPTrain.

Tutto questo si fonde in una modalità profonda, guidata dalla narrazione, che ti vede passare dall’oscurità alla fama in un mondo di corse amplificato. Ma solo se hai quello che serve per vincere…



SCEGLI LA TUA AVVENTURA



Questa è la storia, ma come la vivrai?



La carriera è divisa in cinque capitoli per coprire i momenti chiave della narrazione. Ogni capitolo offre più percorsi che il giocatore deve intraprendere, il che significa che puoi scegliere a quali eventi vuoi partecipare attraverso il capitolo. Se lo desideri, puoi comunque correre in tutto ciò che il gioco offre, oltre 130 eventi in nove diversi tipi di gara, in ogni location di DIRT 5.



Completa le gare per sbloccare nuovi eventi nel capitolo; più in alto ti piazzerai, più timbri guadagnerai. Per sbloccare l’evento principale di ciascun capitolo sono necessari un certo numero di timbri, quindi meglio ti esibisci, più velocemente potrai progredire. Gli eventi principali sono la conclusione di ogni capitolo e quindi un test più duro per il giocatore. Piazzati terzo o al di sopra per passare al capitolo successivo.



Ma non è tutto. Completa determinati obiettivi durante gli eventi di carriera per sbloccare Throwdowns segreti, dove affronterai un feroce sfidante in eventi epici.



RAPPRESENTA I PIU’ GRANDI BRAND MONDIALI



Per viaggiare per il mondo, guidare veicoli incredibili ed essere parte di questa avventura, avrai bisogno di sponsor. Il mondo sta guardando – e ci sono alcuni nomi importanti che vorrebbero parlare con te …



20 brand del mondo reale sono disponibili per sponsorizzarti nella Modalità Carriera, inclusi Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace e, per davvero, Codemasters. Ogni sponsor avrà premi unici se firmerai con loro, tra cui una livrea esclusiva di quel brand, adesivi da usare nell’editor della livrea e un bonus. Ogni sponsor avrà obiettivi, sia a lungo che a breve termine, che vogliono che tu raggiunga nella tua carriera. Fallo e aumenterai il tuo grado di reputazione, il che porta a un premio finale una volta raggiunto il grado più alto.



Il giocatore può cambiare sponsor ogni volta che vuole nella sua carriera, anche se, prima lo lascia, meno premi potrebbe ricevere, soprattutto se non rispetta il ??contratto di gara minimo dello sponsor. Quindi, rimarrai fedele a un brand o vedrai cosa hanno da offrire più sponsor durante il tuo viaggio? La scelta è tua.



CONDIVIDI IL VIAGGIO



Vuoi portare con te alcuni dei tuoi amici? L’opzione split-screen per quattro giocatori di DIRT 5 è inclusa nella Modalità Carriera!



Per uno qualsiasi degli eventi Carriera che presentano più veicoli in pista, ogni giocatore aggiuntivo prende il posto di un pilota AI. Gli amici non sono solo lì per tirarti su il morale; ma la posizione finale più alta di qualsiasi giocatore è contata in Modalità Carriera, il che significa che potresti guadagnare più timbri, più bonus per gli sponsor e più valuta facendo squadra. Mentre quei premi guadagnati valgono solo per il giocatore ospitante, ogni giocatore aggiuntivo riceverà XP e premi in valuta per il suo account, che riceverà ogni volta che giocherà a DIRT 5 come giocatore ospitante.



Infine, l’integrazione dello split-screen è un affare – i tuoi amici possono entrare e uscire dalla tua Carriera quando vogliono, senza fermare la tua progressione.



Quindi: una narrazione profonda, grandi talenti della recitazione vocale e nomi della cultura automobilistica del mondo reale; oltre 130 eventi e nove tipi di gara, con progressione guidata dalla scelta dei giocatori ed eventi extra speciali; una feature di sponsorizzazione dettagliata con brand reali e premi unici da guadagnare e uno split-screen per condividere il divertimento con un massimo di tre amici. Tutto questo è incluso in DIRT 5 nella carriera più grande e audace che il franchise abbia mai visto. Hai quello che serve per garantire che nessuno dimentichi mai il tuo nome?



DIRT 5 sarà pubblicato ad ottobre per Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 e PC via Steam, e, per Google Stadia, all’inizio del 2021.

Segui @dirtgame su Twitter e Instagram per notizie e aggiornamenti su DiRT, usa #DIRT per dare la tua opinione e parla con il team nel server Discord ufficiale di DIRT 5.

Leggi su insidethegame.home.blog