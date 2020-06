Non scarico nulla! Matteo Salvini contro l'app Immuni

La sperimentazione dell'applicazione Immuni è iniziata oggi in quattro regioni, Abruzzo, Liguria, Marche e Puglia, permettendoti di tracciare qualsiasi contatto con casi positivi di Covid-19. Dopo la prima fase sperimentale, l'applicazione sarà operativa in tutto il paese, a partire dal 15 giugno. Immuni utilizza la tecnologia Bluetooth dello smartphone e consente di rintracciare tutti i contatti di una persona che si è rivelata positiva al Coronavirus, al fine di tracciare altri potenziali infetti in modo tempestivo. Secondo il ministro dell'Innovazione tecnologica e della digitalizzazione, Paola Pisano, ci sono già 2 milioni di cittadini che l'hanno già scaricato sul proprio telefono cellulare.

Ma il leader della Lega non è convito ed esprime le sue perplessità : "Gli italiani chiedono garanzia totale sulla protezione e la tutela della riservatezza dei loro dati: quindi, fino a che non ci sarà questa garanzia totale io non scarico assolutamente nulla".

Controversie sui rischi per la privacy derivanti dall'uso dell'app, che può essere scaricata volontariamente, sono in corso anche negli ultimi mesi, quando è stata lanciata la proposta. Tuttavia, la domanda in questione ha anche ricevuto l'approvazione del Garante per la protezione dei dati personali, che ha autorizzato il Ministero della Salute a disporre di questo strumento in una funzione anti-contagio. Come hanno spiegato molte autorità di sanità pubblica in tutto il mondo, per utilizzare correttamente questo strumento è necessaria una copertura del 60% della popolazione. Tuttavia, questa cifra è stata smentita da alcuni ricercatori di Oxford, la stessa che ha pubblicato lo studio dal quale sono stati presi i dati rivelati.

L'app è disponibile anche su smartphone prodotti da Huawei e dal relativo marchio Honor. Gli ingegneri di Google hanno risolto il problema tecnico che ha reso temporaneamente non disponibile l'applicazione per il monitoraggio dei contatti telefonici prodotti dal colosso cinese. La risoluzione del problema è iniziata venerdì sera, quando Immuni è tornato su alcuni modelli di smartphone Huawei. Attualmente, quindi, Immuni è scaricabile su tutti gli smartphone Huawei e Honor basati sui servizi di Google. Una piccola percentuale di dispositivi privi di servizi Google e app store è esclusa, a causa del divieto deciso dall'amministrazione Trump. Questi sono alcuni modelli immessi sul mercato dallo scorso autunno (Huawei Mate 30, P40, Serie Y, Mate Xs pieghevole e Honor 9X Pro).