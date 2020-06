Duro colpo per i fan : Federica Sciarelli lascia Chi l'ha Visto?

Si dice che la nota giornalista e presentatrice, Federica Sciarelli, secondo alcune fonti web, stia abbandonando gli studi di "Chi l'ha visto". In effetti, si parla molto sui social media di questa decisione. Sembra che la Sciarelli abbia abbandonato il popolare programma RAI Tre per partecipare a un talk politico. Inoltre, Chi l'ha visto andrà in onda sempre su RAI Tre, ma venerdì sera. Federica Sciarelli era il volto di "Chi l'ha visto", tutti la hanno associata a questo programma, che ha guidato per 16 anni. Tuttavia, lo scorso aprile, ha rilasciato dichiarazioni sull'evento quotidiano.

“A volte, alla fine della stagione, chiedo di cambiare perché è un programma difficile e siamo spugne; Ci credo davvero pienamente ”, sono le sue parole. "Quando ho lavorato al team editoriale politico del TG3, gli argomenti erano sicuramente più gioiosi."

Federica Sciarelli conclude : “Il problema è che se offri il tuo aiuto a un membro della famiglia, non è che ti voltano le spalle e attaccano il telefono. Di recente, a causa di un dramma, un collega della redazione ha trascorso un'ora al cellulare per ascoltare l'esplosione di una donna che ha pianto".

Inizialmente, nessuno aveva attribuito importanza a queste affermazioni dato il forte legame di Federica Sciarelli con la redazione, ma la situazione sembra essere cambiata. Ad oggi, non si sa molto sul nuovo programma a cui vuole partecipare alla prossima stagione televisiva, ma lo si saprà presto. Ma la domanda che tutti si pongono ora è: chi condurrà Chi l'ha visto? Alcune fonti sostengono che Sciarelli sarà sostituita dalla famosa giornalista del TG2 Lidia Galeazzo. Mentre altri sostengono che a presentare il programma sarà Eleonora Daniele. Ma ad oggi non ci sono alcune informazioni.