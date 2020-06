Migranti in quarantena assaltano gli agenti ad Agrigento

Guerriglia urbana ieri sera al centro di accoglienza del villaggio di Moisés ad Agrigento. I migranti sono fuggiti in massa attaccando la polizia. Numerosi coloro che riuscirono a fuggire dalla struttura, in viale Cannatello, dove erano stati collocati immediatamente dopo l'atterraggio nella quarantena anti-Covid. Di notte, la polizia ha bloccato alcuni dei migranti e ispezionato la campagna circostante e le strade principali vicino alla struttura.

“Scene di guerriglieri urbani nel villaggio di Moisés. In Viale Cannatello, gli ospiti di un centro di accoglienza per migranti fuggono in massa, attaccando le forze dell'ordine. Abbiamo bisogno di strutture e luoghi adeguati. Il centro di accoglienza per la quarantena in Viale Cannatello deve essere chiuso ”. Il deputato regionale del Movimento a 5 stelle Giovanni Di Caro scrive sui social network. Il grillino dice di aver visto scene inquietanti con i migranti armati di bastoni. "Ho dovuto lasciare il posto immediatamente perché temevo per la mia famiglia." Proprio ieri mattina, il Ministro Giuseppe Provenzano, era presente a Lampedusa per osservare da vicino il momento di grave tensione che regna sull'isola.

La controversia sull'apertura del centro di accoglienza per la quarantena dei migranti vicino alla città di Moisés non si ferma. Attualmente vi sono circa settanta i migranti che sono sbarcati a Lampedusa nei giorni scorsi per poi trasferirsi a Porto Empedocle in provincia di Agrigento. L'attivazione del centro ha causato numerosi disagi alla popolazione di Agrigento, poiché a poche centinaia di metri di distanza, un altro centro di accoglienza è operativo da alcuni mesi, situato in un vecchio edificio dell'azienda sanitaria locale. Nell'edificio sono presenti solo un centinaio di migranti.

Intanto il partito di Giorgia Meloni preannuncia azioni di protesta: “Prendiamo atto che, nella tarda serata di ieri, extracomunitari, ospiti del centro di accoglienza di Viale Cannatello, al Villaggio Mosè, dopo avere assaltato le forze dell’ordine che presidiavano la struttura, sono fuggiti in massa dileguandosi lungo le strade e nelle campagne circostanti. Un atto grave, violento, prepotente ed arrogante, di gente arrivata clandestinamente sulle nostre coste, che infrangono le leggi italiane e gli obblighi di quarantena, costituendo un potenziale pericolo per la sicurezza e la salute degli agrigentini. Nell’esprimere massima vicinanza e solidarietà agli agenti aggrediti, Fratelli d’Italia preannucia azioni di protesta, che a breve verranno comunicate, a sostegno dell’immediata chiusura di tutte le strutture presenti in città e per dire basta alla sciagurata gestione del fenomeno migratorio del Governo PD-Cinquestelle, che contribuisce ad alimentare un pericoloso disagio sociale, e che sta trasformando la Sicilia dalla più bella isola del mediterraneo a nuovo campo profughi d’Europa. Ci hanno promesso le navi da crociera e ci ritroviamo con la nave per la quarantena dei migranti, aspettavamo i turisti e ci ritroviamo con centinaia di clandestini”.