Omicidio Gambirasio: respinta richiesta legali di Bossetti. Loro “Che errore!”

riguardo la presa in esame dei referti accusatori e in particolare quello del Dna di Ignoto 1, che rimane tutt’ora la prova regina

Lo scorso anno i legali di Bossetti avevano ottenuto il via libera dalla Corte d'Assisi di Bergamo per poter esaminare i reperti in questione, a patto però che fosse la difesa ad effettuare una ricognizione ed accertarsi che questi fossero ancora esistenti.

A distanza di anni non smette ancora di fare notizia l’omicidio di Yara Gambirasio. È infatti notizia di questo giorni che la





Nonostante questa autorizzazione però, i legali non sono riusciti ad accedervi, al punto che lo stesso Bossetti ha deciso qualche tempo fa’ di scrivere una lettera dal carcere in cui esprimeva la sua amarezza nel constatare la lentezza della giustizia, e in cui inoltre chiedeva di non riservare a quei reperti, la fine di quelli del caso della strage di Erba, che sono andati incidentalmente distrutti prima che la difesa potesse nuovamente visionarli.





I legali di Bossetti, dopo aver ottenuto il via libera dalla Corte, hanno poi presentato una richiesta in cui chiedevano quali fossero i tempi e le modalità per poter accedere ai reperti ed effettuare una nuova perizia sul Dna. Questa richiesta però è stata respinta dalla Corte d’Assisi che l’ha giudicata inammissibile.

Durissima la reazione di Claudio Salvagni, uno dei due avvocati di Massimo Bossetti, che ha dichiarato, intervenendo in una trasmissione in onda su Telelombardia, che “è di questi giorni il provvedimento della Corte in cui dice che la nostra domanda di ricognizione dei reperti è inammissibile. In questo periodo attaccare frontalmente la magistratura sarebbe come sparare sulla Croce rossa. Io non voglio farlo, io rispetto questo potere dello Stato. Però dico che sono rimasto basito da questo provvedimento”. L’avvocato difensore di Bossetti, continuando nel suo intervento ha poi spiegato che “per due volte la Corte d’Assise di Bergamo ci dice di sì che si possono fare queste attività e la stessa Corte d’Assise quando poi gli chiediamo ‘come e quando fare queste attività' ci risponde che è inammissibile. Il problema ora è: questa domanda a chi dobbiamo rivolgerla? Perché quell’autorizzazione è diventata cosa giudicata, si è stabilizzata. Nessuno l’ha impugnata, quell’autorizzazione esiste e prima o poi queste attività devono essere fatte".Salvagni infine, ha concluso spiegando che Bossetti rimane comunque tranquillo, in quanto è consapevole che prima o poi i suoi legali avranno modo di accedere ai reperti. Per loro infatti, poter fare una nuova perizia sul Dna significherebbe avere la possibilità di dimostrare “ il clamoroso errore” che è stato commesso dall’accusa sulla colpevolezza del loro assistito.