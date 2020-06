Giulia Salemi : Da piccola mi sentivo diversa, non sono rifatta

Intervistata da, la bellissimaha risposto alle domande più cercate su Google su di lei. L'influencer, nata da un padre italiano e una madre persiana, ha raccontato la sua evoluzione dalla giovane età ad oggi, parlando del passato difficile, di un ex ragazzo violento, della malattia che si è trovata a lottare da bambina, dell'abito che scandalizzava a Venezia e il suo attuale successo.

"Agli uomini ho sempre preferito il cioccolato" è il titolo del suo del suo primo libro nel quale Giulia Salemi analizza la sua vita: "Da quando ero piccola a oggi, affrontando tanti temi, la disuguaglianza, il fatto di nascere in una famiglia con un genitore straniero, quindi la diversità, il bullismo, il cyberbullismo, l'amore" e si sofferma su un episodio in particolare "Racconto anche una cosa che non ho mai raccontato, un avvenimento che è successo un'estate con un ragazzo, una cosa brutta che mi sono ripromessa non sarebbe dovuta più succedere. È stato tutto quello che non è amore e che comporta violenza, spero di dare forza a chi ha passato e sta passando qualcosa di simile".

Giulia Salemi racconta anche della sua partecipazione a Miss Italia 2014, la sua prima esperienza televisiva: "È stato un grande trampolino di lancio e una grandissima opportunità, - spiega - non ho vinto, sono arrivata terza ma mi piacerebbe provare la sensazione di arrivare prima" e sull'apparizione sul red carpet del Festival di Venezia con l'abito arancione con lo spacco inguinale che ancora oggi fa scalpore, ricorda "Venezia è stato un avvenimento shock della mia vita. Se ci pensi, parliamo di una persona che indossa un vestito, però da un vestito è nato un caso di stato, mi hanno messo in croce per una leggerezza nel mio indossare un abito".

"Non ho il seno rifatto, - precisa l'influencer, raccontando di un delicato intervento subito da piccola - il seno è una mia croce perché ho una cicatrice abbastanza importante da quando sono piccola. Ho avuto un tumore da bambina e mi è rimasta questa cicatrice che, crescendo, è salita, fino a tagliare il mio seno un po' a croce".

Giulia parla anche della partecipazione al GF Vip e della storia con Francesco Monte: "È stata un po' la mia rivincita. Mi ha stravolto anche perché ho trovato l'amore. Ad oggi Francesco Monte non è più una persona presente nella mia vita, però, come tutto il mio passato, ha avuto un suo perché e un suo incastro, quindi non mi pento di nulla".