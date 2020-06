Matteo Salvini in Campania il 5 giugno sul luogo dov'è morto Pasquale Apicella

Quasi quattro mesi dopo la sua ultima visita, Matteo Salvini ritorna a Napoli: il leader della Lega è atteso in Campania venerdì 5 giugno. A causa del coronavirus, l'ultima traccia di Salvini a Napoli risale al 18 febbraio, poco prima che i primi casi di Covid-19 fossero registrati in Italia, quando visitò il centro storico della città. Il programma dell'ex ministro degli Interni a Napoli è impegnato: il leader Carroccio inizierà una conferenza stampa alle 11 a Villa Vittoria, in via Petrarca, a Posillipo, un quartiere nella capitale della Campania. Alle 12:30, poi, Salvini arriverà nella periferia nord, precisamente il luogo in cui l'agente della polizia di stato Pasquale Apicella, morto all'età di 37 anni, è morto lo scorso aprile quando è stato colpito dalla macchina di alcuni ladri in fuga; l'ex ministro indosserà una ghirlanda di fiori. Alle 14.30 Matteo Salvini si trasferirà in provincia, precisamente nella Cis di Nola, dove incontrerà alcuni uomini d'affari e visiterà alcune compagnie.

Dopo aver visitato la Cis di Nola, Salvini arriverà ad Avellino, dove alle 17 aprirà la nuova sede della Lega nella città dell'Irpinia, precisamente in via Stanislao Esposito. In serata, quindi, il leader della Lega tornerà a Napoli: alle 19, presso l'Hotel Paradiso, in via Catullo, sempre a Posillipo, viene stabilito un incontro con gli artigiani di San Gregorio Armeno, il percorso nel cuore dalla famosa Napoli per i presepi, che hanno deciso di non riaprire nonostante le regole che lo consentano data l'assenza di turisti.