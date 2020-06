KONAMI E UKUZA LANCIANO IL PLATFORM 2D SKELATTACK

Proteggi l’oltretomba dall’invasione degli esseri umani in questo nuovo e divertente platform d’azione per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam

Konami Digital Entertainment B.V., in partnership con lo studio di sviluppo indipendente Ukuza Inc., ha annunciato il videogioco platform action 2D Skelattack, disponibile da oggi per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam al prezzo di €19.99.

Questa nuova IP, disponibile esclusivamente in formato digitale, introduce un vasto e magico mondo popolato da stravaganti, affascinanti e talvolta letali abitanti dell’aldilà. Skelattack capovolge la classica narrativa dei videogiochi in stile dungeon crawler mettendo il giocatore nei panni delle creature che dovranno difendere il loro mondo da una minaccia umana.

Skully risiede da poco ad Aftervale, nell’oltretomba, dove si trova costretto ad accettare l’idea di essere morto e di trovarsi trasformato in uno scheletro. Il destino vuole che Skully si troverà catapultato nell’azione, per difendere il suo nuovo regno da un’invasione degli esseri umani, proprio nel giorno in cui si stava preparando a recuperare i ricordi della sua vita precedente,

Gli umani non sembrano essere alla ricerca di oro o altri tesori, questa volta infatti hanno rapito lo scheletro anziano Elzedon per cercare di impadronirsi della Fiamma Blu che anima gli spiriti dei morti. Il giocatore controllerà Skully e la sua fidata amica pipistrello Imber. Grazie a loro potrà saltare, distruggere e svolazzare attraverso il regno dell’oltretomba per fermare gli umani, salvare l’Elder e proteggere la Fiamma Blu.

“Abbiamo creato Skelattack con grande passione, siamo orgogliosi di poterlo lanciare sul mercato e di dare la possibilità ai giocatori di poter mettere le mani su nuovo videogioco platform adventure così unico nel suo genere,” ha affermato Shane deLumeau, CEO e Founder di Ukuza. “KONAMI rappresenta il partner ideale per la pubblicazione di Skelattack dato che siamo stati ispirati da molti suoi titoli classici del passato come Castlevania, Contra e Goemon. Ci riteniamo fortunati ad aver stretto una partnership con un team così ricco di esperienza.”

Ogni dungeon rappresenta una vibrante giustapposizione di fascino e pericolo con ambientazioni e personaggi disegnati a mano. I giocatori si immergeranno in un mondo ispirato allo stile artistico di Tim Burton dove ogni livello di gioco meriterà di essere rivisitato più volte per scoprire ogni suo misterioso segreto. Skelattack è un divertente videogioco platform che metterà alla prova le capacità dei videogiocatori grazie alle abilità di poter volare, scivolare sulle pareti, saltare e attaccare.

“Ci siamo subito innamorati del concept, del design e dello stile di Skelattack e abbiamo capito che sarebbe stata una buona idea proporlo al nostro pubblico,” ha dichiarato Michael Rajna, Senior Director of Business Development & Licensing di Konami Digital Entertainment, Inc. “il team di Ukuza ha grande talento e continueremo a pendere in considerazione progetti validi come questo per espandere il nostro portfolio di videogiochi.”

Leggi su insidethegame.home.blog