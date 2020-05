Alberto Zangrillo : Il coronavirus non esiste più

L'intervento di, direttore di terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Oggi è il 31 maggio e circa un mese fa, abbiamo sentito gli epidemiologi temere per la fine del mese e l'inizio di giugno una nuova ondata e chissà quanti posti in terapia intensiva da occupare. In realtà, il. Questo è ciò che dice il professor Silvestri della Emory University di Atlanta.

«Lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l'hanno fatta - ha aggiunto Zangrillo - non si può continuare a portare l'attenzione in modo ridicolo come sta facendo la Grecia sulla base di un terreno di ridicolaggine, che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo, dando la parola non ai clinici e non ai virologi veri. Il virus dal punto di vista clinico non esiste più. Ci metto la firma».

Quindi ha concluso: «I tamponi eseguiti attualmente negli ultimi 10 giorni hanno una carica virale, dal punto di vista quantitativo, assolutamente infinitesimale rispetto a quelli eseguiti uno o due mesi fa».