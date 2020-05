Addio l'autocertificazione : Da Mercoledì 3 giugno via libera agli spostamenti tra Regioni

L'autocertificazione potrebbe scomparire, al momento non una certezza, perché non è ancora arrivata alcuna comunicazione o misura ufficiale.

Con la riapertura di tutti i confini regionali e la libertà di movimento tra tutte le regioni italiane, dal 3 giugno dovrebbe scomparire l'autocertificazione che era già scomparsa per i movimenti all'interno dello stesso territorio regionale. Ieri il governo ha annunciato che dal 3 giugno i viaggi interregionali saranno liberi e che sarà possibile spostarsi liberamente in tutta Italia, la situazione di infezione è considerata sotto controllo sulla base di indicatori del ministero. di salute. Sembra anche che l'ipotesi di una riapertura fallita per regioni come la Lombardia sia stata esclusa, dove la situazione sembra più preoccupante con un numero persino elevato di nuovi casi di Covid-19 al giorno. Ciò suggerisce che l'autocertificazione non dovrebbe più esistere.

Le regole stabilite dal precedente Dpcm firmato dal Primo Ministro Giuseppe Conte non dovrebbero cambiare. In questa disposizione, la riapertura tra le regioni è già prevista dal 3 giugno e, pertanto, non è necessario un nuovo testo legislativo per intervenire sulla questione. Le restrizioni di viaggio erano già state rimosse nella stessa regione dal 18 maggio, mentre saranno rimosse tra regioni diverse dal 3 giugno. Inoltre, vengono riaperte anche le frontiere con i paesi europei.

Senza limitazioni, dal 3 giugno l'autocertificazione non è più necessaria

E questo è un altro elemento che suggerisce che mantenere l'autocertificazione sarebbe molto complicato, forse costringendo i turisti stranieri ad andare in giro per questi moduli da compilare quando viaggiano tra regioni diverse. Attualmente, tuttavia, l'autocertificazione è già stata rimossa per i movimenti nella stessa regione. Invece, rimane per viaggiare fuori dalla Regione. Sul modulo, deve essere indicato se lo spostamento è dettato da motivi di urgenza, necessità, salute e lavoro. Altrimenti, non può essere fatto. Se questo limite decade dal 3 giugno, sembra davvero improbabile che l'autocertificazione rimanga, poiché non vi è più alcuna giustificazione da fornire in caso di movimenti interregionali.