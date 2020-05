Cane chiuso da giorni in una cantina di Torino salvato dai vigili

La sera di mercoledì 27 maggio, una pattuglia dellaè andata in una casa privata in Corso Taranto a seguito del rapporto sulla presunta presenza di un. Gli agenti, avendo notato la presenza reale dell'animale nel seminterrato, trovarono immediatamente il proprietario della cantina che li accompagnò immediatamente nella stanza in cui l'animale era tenuto.

Una volta aperta la porta, gli ufficiali si sono trovati davanti agli occhi un piccolo cane di razza incrociato con la razza "Beagle", visibilmente spaventato ma in buone condizioni. In effetti, l'animale era stato rinchiuso per diversi giorni in un ambiente piccolo e buio, senza cibo o acqua e si scoprì che apparteneva a un'altra persona, assente al momento della scoperta. Gli ufficiali, dopo aver recuperato e rassicurato il cagnolino, procedettero a rinfrescarlo, dopo di che lo affidarono allo staff del canile comunale. I proprietari di cani e cantine sono stati indagati.