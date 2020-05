Red Dead Online: bonus sui set di carte e abbigliamento

Questa settimana in Red Dead Online: 26 maggio – 1 giugno

Al di là di cartomanti e trucchetti da due soldi, predire il futuro è un’abilità preziosa, al punto che vendere i set completi di carte dei tarocchi ti garantirà un extra del 50%. Se vuoi un aiutino per individuarle, sappi che giocando a Red Dead Online questa settimana riceverai gratuitamente la Mappa delle carte dei tarocchi come ricompensa.

Unisci le forze con altri compagni per esplorare la frontiera: tutte le spese di creazione di una Posse permanente sono gratuite fino all’8 giugno, perciò crea subito nuove alleanze e viaggia in gruppo.

Mettiti in ghingheri, o adotta un basso profilo con una selezione di capi d’abbigliamento nuovamente disponibili sul Catalogo Wheeler, Rawson & Co. Fai tuoi entro l’8 giugno:

Cappello Dillehay

Cappello Lister

Bandane con motivi selezionate

Gilet Morales

Soprabito da mattina

Giacca Leavitt

Per vedere tutte le tue offerte e ricompense disponibili in Red Dead Online in qualsiasi momento, visita la sezione Vantaggi del menu di pausa in gioco o visita la nuova pagina Offerte e ricompense del Social Club di Rockstar Games.

Leggi su insidethegame.home.blog