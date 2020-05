Coronavirus : Il 30% dei guariti avrà problemi respiratori cronici

Dopo l'infezione da Covid-19, "i polmoni sono a rischio per almeno 6 mesi e il 30% di quelli recuperati avrà problemi respiratori cronici". Questo è l'allarme sollevato durante l'incontro della Società Italiana di Pneumologia. Preoccupato dal commissario per le emergenze Domenico Arcuri, che avverte: "Il virus può tornare", intanto le Regioni approvano le linee guida per spa e centri benessere.

Nel frattempo, la Croce Rossa italiana ha effettuato oltre 7.300 chiamate per contattare i cittadini del campione che parteciperanno al sondaggio sierologico. Il 25% ha dichiarato di sì all'esecuzione del test dal primo contatto, mentre oltre il 60% delle persone che hanno chiesto di essere contattati per vari motivi - e circa il 15% di coloro che erano propensi - stanno ancora valutando se effettuarlo o no.