Age of Wonders: Planetfall, DLC Invasions disponibile per Console e PC

Una nuova razza giocabile di spietati Lizardmen, gli Shakarn, invadono oggi Planetfall, insieme a mondi inesplorati, tante nuove funzionalità e compatibilità con Mac

Paradox Interactive e Triumph Studios hanno oggi pubblicato Invasions, la nuova espansione del gioco strategico Age of Wonders: Planetfall. Disponibile da oggi anche come parte del Planetfall Season Pass, questa nuova espansione introduce una nuovissima fazione giocabile, mondi espansi, sfide creative e uniche. Questo colossale aggiornamento porta il caos del vuoto in Planetfall, come mai prima d’ora. Planetfall e tutte le espansioni sono disponibili per PC, PlayStatio4, Xbox One. Inoltre, per la prima volta, gli utenti Mac potranno tuffarsi nell’azione e divertirsi con tutti i futuri aggiornamenti di Planetfall compatibili.



Invasions offre ai giocatori nuove esperienze in battaglia, spionaggio e diplomazia in Age of Wonders: Planetfall. I giocatori scopriranno un’esperienza nuova e unica come gli Shakarn, una razza di lucertoloni pronti a ingannare, sconvolgere e distruggere tutto ciò che si pone sul loro cammino verso il dominio universale. Invasions introduce anche i Therian, una misteriosa fazione di NPC antropomorfi che hanno combinato il loro DNA con quello degli animali per catalizzare la loro evoluzione. Questa nuova fazione mortale, ma comunque adorabile, può essere formidabile sia come alleata che come rivale.



Oltre a una nuova fazione giocabile, Invasions offre due nuove mappe della campagna e Conquered Worlds, una modalità di gioco in stile juggernaut in cui i giocatori si uniscono per sfidare un singolo giocatore con un vasto impero. Invasions introduce anche una serie di catastrofi ambientali nel gioco: dalle invasioni dei pirati alle superstorm fino ai solar flares. Infine, i giocatori potranno affrontare l’ultima sfida aggiunta al gioco mentre gli enigmatici Voidbringers usano la guerra transdimensionale per far piovere legioni di affascinati soldati attraverso i loro imperi.



Age of Wonders: Planetfall è disponibile presso retailer selezionati. Tutti i DLC sono disponibili sui rispettivi negozi digitali.

Acquista il Season pass di Age of Wonders: Planetfall sul Paradox Store per accedere a Revelations, Invasions e alle prossime espansioni post-lancio e a una ricompensa immediata!



Per maggiori informazioni su Age of Wonders: Planetfall, visita: www.aow-planetfall.com .







