Oppaidius Desert Island!, vola su Kickstarter

Oppaidius Desert Island! Parte alla Grande, Raggiunge il 100% in Sole 30 Ore! Ottima partenza per questa Visual Novel per PC dallo stile “retro” tutta Made in Italy!

Il piccolo studio indipendente italiano SbargiSoft, composto dall’artista Vittorio Giorgi e dal programmatore Matteo Benin, ha pubblicato su Kickstarter la campagna di crowdfunding per il suo nuovo gioco: la Visual Novel di stampo nipponico, dallo stile “retro” anni ’90, Oppaidius Desert Island!

Dopo aver raggiunto il finanziamento su Kickstarter in sole 30 ore, adesso il progetto si focalizza sul raggiungimento di alcuni “stretch goal”! Oppaidius Desert Island! è una Visual Novel per adulti, che fa proseguire in modo digitale nel nuovo decennio la tradizione italiana del fumetto erotico d’autore e delle classiche commedie sexy con delle protagoniste maggiorate.

Con più di 200 frame di animazione disegnati a mano, una colonna sonora incredibile con vari musicisti ospiti giapponesi, uno stile nostalgico anni ’90 e una appassionante storia, Oppaidius Desert Island! si propone come una proposta originale nel panorama videoludico odierno.

La prima parte, Oppaidius Tropical Cruise!, è stata già pubblicata, e si può scaricare gratis su Steam! Non è una demo, è un ricco prologo da più di 18.000 parole per Oppaidius Desert Island!



Oppaidius Desert Island! è la conclusione della saga, con una lunga storia da più di 30.000 parole.

Keiji Yamagishi:

“Sono sempre davvero grato agli stranieri per il loro rispetto verso i videogiochi “retro” giapponesi.”

Abbiamo bisogno di una traccia come quella di Mark Lenders (Kojiro Hyuga) per Nintendo NES per il nostro prossimo gioco!”, mi ha detto Vittorio.

“Ho pensato che avrei dovuto rispondere a tanta passione con una nuova traccia, così ho deciso di partecipare. Farò del mio meglio per creare una musica che non sarà inferiore a quella di Mark Lenders (Kojiro Hyuga) che ho fatto 30 anni fa. Spero apprezzerete il mio lavoro.”

Feature Principali

– Una lettera d’amore alle vecchie Visual Novel sul PC-98

– Il leggendario compositore Keiji Yamagishi della serie videoludica di Captain Tsubasa (Holly & Benji) e Ninja Gaiden ospite con una traccia inedita!

– Più di 200 frame di animazione disegnati a mano

– Splendidi disegni, con uno stile artistico unico che unisce anime e pixel-art

– Una storia comica da più di 30.000 parole con finali multipli

– Musicisti “All-Star” ospiti giapponesi, tra cui Masashi Kageyama (Gimmick!, Sunsoft), e Tsuyoshi Kaneko (SEGAGAGA, Gainax, serie di Yakuza)

– Il compositore del videogioco cult per NeoGeo “Viewpoint” Sizlla Okamura entrerà a far parte del progetto con una traccia remix come “stretch goal”!

– Una colonna sonora “retro” in sintesi FM creata col chip Yamaha YM2151

– Una delle pochissime Visual Novel tutta in italiano

– Musiche di Luca Della Regina (Xydonia, Steel Assault)

– Più di 20 incredibili tracce audio originali

– Senza censure!

– Fatto in Italia!

