Reddito di emergenza: Ecco i requisiti e domanda

Il nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta ufficiale, prevede l'introduzione dia, la misura messa in atto per le famiglie in difficoltà a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di c. L'importo della misura (articolo 82 contenuto nel capitolo II del titolo III) ammonta ad almeno 400 e può raggiungere gli 800 euro, pagati sia per il mese di aprile che per il mese di maggio. Le entrate di emergenza sono dovute a coloro cheprevisti dal precedente decreto economico, a coloro che non beneficiano del reddito di cittadinanza o del reddito, agli ex lavoratori neri e ai disoccupati che non sono più pagati a Naspi. Le domande devono essere presentate alla fine di giugno sul sito web dell'INPS o andando al Caf.

Scopriamo chi ha diritto al reddito d'emergenza, quanto costa e come richiederlo. Non tutti i nuclei familiari possono accedere al Rem; ecco a chi spetta il reddito di emergenza in base ai seguenti requisiti:

Residenza in Italia

Valore del reddito familiare ad aprile 2020 inferiore a 400 euro

Patrimonio mobiliare dell'anno 2019 inferiore a 10mila euro (ma può salire a un massimo di 20mila euro con un incremento di 5mila euro per ogni componente oltre al primo, e fino a 25mila euro nel caso in cui ci sia un componente disabile)

Isee inferiore a 15mila euro

La richiesta deve essere depositata sul sito web dell'INPS, che ha reso disponibile il modulo dedicato alla richiesta. Per autenticare e avviare la procedura di richiesta Rem, è possibile eseguire l'autenticazione con PIN Inps, Spid, CIE (Electronic Identity Card) o CNS (National Services Card). Una volta autenticato, sarà possibile consultare il manuale con tutte le informazioni per completare la richiesta senza commettere errori. L'importo sarà versato dall'istituto di previdenza, ma può essere richiesto anche da entrate di emergenza.





Viene escluso dal Reddito di Emergenza:

Chi ha percepito o percepirà il bonus da 600 euro per gli autonomi

Chi ha nel proprio nucleo familiare un titolare di pensione (a eccezione dell'assegno di invalidità)

Chi è titolare di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione superiore alle soglie previste dal sussidio

Chi percepisce il reddito di cittadinanza

Chi si trova in stato detentivo

In caso di mancato possesso dei requisiti, emerso in seguito a controlli successivi, il sussidio viene subito revocato e si potrà prevedere la restituzione di quanto ricevuto oltre a eventuali sanzioni.