Koch Media rafforza la partnership con Paradox Interactive

Koch Media e Paradox Interactive hanno esteso la loro lunga partnership relativa alla distribuzione fisica e porteranno Stellaris: Console Edition in versione fisica presso retailer selezionati in Europa, Australia e Nuova Zelanda.



Stellaris: Console Edition sarà disponibile il 9 giugno 2020 per PlayStation 4 e per la famiglia di dispositivi Xbox One, inclusa Xbox One X, presso negozi selezionati.

Stellaris: Console Edition, popolare gioco sci-fi di strategia, presenta un’interfaccia utente riprogettata ed elegante creata per fornire per la prima volta un’esperienza autentica su console.



Presentando lo stesso gameplay strategico e profondo dell’originale Stellaris di Paradox, con diverse razze aliene e un incredibile storytelling, Stellaris: Console Edition permette ai giocatori di immergersi nella galassia, di esplorare l’ignoto, di scoprire i misteri dell’universo o di conquistarlo per la gloria dell’impero.



Caratteristiche di Stellaris: Console Edition:

· Esplora lo spazio con galassie generate proceduralmente e un numero indicibile di pianeti da esplorare.

· Scopri una miriade di razze aliene selvagge, stravaganti e pericolose che potrebbero rivelarsi partner commerciali cruciali o civiltà da conquistare.

· Affronta la guerra spaziale strategica e gestisci le risorse per garantire la sopravvivenza e il progresso del tuo impero.

· Esplora le anomalie scientifiche e scopri le meraviglie tecnologiche in tutta la galassia per utilizzarle per i tuoi scopi.

· Governa il tuo impero e conquista il potere attraverso la manipolazione di politiche interne, fazioni, tradizioni e altro.

· Adattato per console con uno schema di controllo e un’interfaccia utente ottimizzati per una vera esperienza di strategia.



Per maggiori informazioni su Stellaris: Console Edition, visita: https://www.paradoxplaza.com/stellaris-console-edition/STELLARIS-CONSOLE-EDITION.html

