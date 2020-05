Banane, perchè dovresti mangiarle prima dell'allenamento?

La banana è uno degli alimenti più consumati in fase di pre-allenamento, non solo perchè è uno snack goloso facile da portate ma anche, per via dell'alta quantità di carboidrati e alta digeribilità. La ricchezza di nutrienti contenuti in questo frutto apporta benefici aggiuntivi alla prestazione atletica, in particolare il potassio presente. Questo articolo illustrerà gli aspetti legati al consumo delle banane prima degli allenamenti.

Ricchezza di carboidrati

Come altri frutti, le banane sono una buona fonte di carboidrati, uno frutto medio ne contiene 27 grammi. I carboidrati, durante i processi metabolici, sono scomposti o convertiti in glucosio, la principale fonte di energia del nostro corpo. Il consumo di carboidrati aumenta le riserve di glicogeno nel muscolo e nel fegato. Il glucosio immagazzinato verrà utilizzato successivamente per produrre energia durante gli esercizi fisici.

Il consumo di carboidrati prima dell'allenamento è utile negli esercizi di lunga durata come nella corsa o ciclismo, in quanto è in grado di ritardare l'utilizzo delle riserve di glicogeno e migliorare le prestazioni. Uno studio, condotto su 11 persone ha dimostrato che consumare 15 minuti prima dell'esercizio fisico, una fonte di carboidrati favorisce una maggiore resistenza e prolunga il tempo di esaurimento del 13%. Tuttavia, nonostante la ricchezza di glucidi, le banane potrebbero non essere lo spuntino ideale pre-allenamento per le persone che seguono una dieta a basso contenuto di carboidrati o chetogenica.

Fonte di energia e alta digeribilità

Nelle banane oltre al buon contenuto di carboidrati, è presente la fibra alimentare che aiuta a rallentare l'assorbimento dei glucidi assunti con la dieta, fornendo alle cellule un flusso costante di glucosio, essenziale per potenziare l'esercizio fisico. Le banane mature sono ricche di carboidrati semplici e contengono pochi grassi, due requisiti che aumentano la digeribilità del frutto rispetto ad altri alimenti. Le banane spesso sono raccomandate alle persone con problemi digestivi come nausea, vomito e diarrea, per questo motivo sono un'ottima scelta pre-allenamento per evitare problemi intestinali e apportare energia nel lungo periodo.

Elevati livelli di potassio

Le banane sono una fonte eccellente di potassio, in grado di fornire il 10-14% del valore giornaliero raccomandato per frutto medio. Il potassio è in grado di regolare i livelli di pressione sanguigna, mantenere la funzionalità nervosa e controllare l'equilibrio dei fluidi corporei. Favorisce la contrazione muscolare e aiuta a mantenere uno stato di buona salute. I bassi livelli di potassio possono provocare crampi addominali ovvero contrazioni improvvise e dolorose del muscolo.

Il potassio escreto principalmente tramite il sudore, deve essere ripristinato nelle persone fisicamente attive insieme agli altri elettroliti persi, per esempio tramite il consumo di cibinaturalmente ricchi o bevande. Uno studio, condotto su 236 donne ha scoperto che la frequenza dei crampi muscolari durante l'attività fisica era maggiore quando i livelli di potassio erano ridotti. Assumere una banana media prima dell'allenamento può essere utile a soddisfare le esigenze di potassio, promuovere la funzione muscolare e limitare l'insorgenza di crampi.

Conclusioni

Le banane sono ricche di nutrienti specialmente di carboidrati e potassio, entrambi importanti per la prestazione fisica e per la crescita muscolare. Oltre all'alta digeribilità, rallentano l'assorbimento degli zuccheri nel sangue, per questo le banane sono un'ottima opzione per lo spuntino pre-allenamento.