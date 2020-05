Beautiful: Katherine Kelly Lang, interprete di Brooke parla di amore e matrimoni

Alla vigilia dei 30 anni di Beautiful, l'interprete di Brooke Logan parla di se' e dei matrimoni reali e televisivi. La soap opera americana, più longeva e appassionante, compirà presto 30 anni.

Il 4 Giugno 1990 è stata infatti trasmessa la prima puntata, a cui ne sono seguite molte altre. Katherine Kelly Lang che interpreta l'affascinante Brooke Logan racconta i suoi matrimoni e gli interessi in un'intervista a Sorrisi e Canzoni Tv.

Beautiful: l'intervista all' interprete di Brooke

Booke Logan, che è stata interpretata e lo è ancora dall’affascinante attrice californiana Katherine Kelly Lang é alla vigilia dei suoi 30 anni insieme a Beautiful. Il 4 Giugno 1990 hanno avuto inizio le avventure e le dispute tra i Forrester e gli Spencer. Katherine ha sempre fatto parte del cast, dall'inizio della programmazione.

Solo in due periodi, nel 1987 e nel 1997, Brooke é stata interpretata temporaneamente da Catherine Hickland e da Sandra Ferguson. In Italia Beautiful è stata trasmessa dapprima da Rai 2, per passare poi, nel 1994, su Canale 5. Da 30 anni la Logan fa impazzire i telespettatori con i suoi amori nella soap e nella vita privata.

Innumerevoli sono stati i suoi flirt, fuori e dentro alla soap, non si contano complessivamente i ritorni di fiamma e i divorzi. Ora alla vigilia del 30 compleanno di Beautiful,ha rilasciato un'intervista a Sorrisi e canzoni Tv, di cui riportiamo i dati salienti.

Katherine Kelly Lang ama l'Italia

La biondissima attrice, al famoso settimanale, ha rivelato di sentirsi a proprio agio in Italia, paese che ama. Molte sono state le scene di Beautiful girate nel bel paese, tra queste la seconda domanda di matrimonio di Ridge sul lago di Como.



Nel capoluogo veneto, a Venezia, fu Thorne a chiederle la mano. In Puglia si sono uniti in matrimonio Hope e Liam, mentre Portofino ricorda a Katherine il celebre scontro tra Stephanie e Sally Spectra. Difficile per l'attrice non amare l'Italia con cui si è creato un rapporto magico, grazie a Beautiful.



Sono sue le parole dette a Sorrisi e Canzoni TV: “Amo l’Italia, conosco bene Roma da quando ho partecipato a “Ballando con le stelle”. Mi sento a casa ovunque, al Nord come al Sud. Tra i miei posti preferiti ci sono Capri, la Toscana, Bormio e le Dolomiti, dove col mio compagno, Dominique Zoida, andiamo spesso in bici”.

Ridge è il suo uomo in Beautiful

In Beautiful Ridge è l'uomo che più l'ha coinvolta, tra un matrimonio e un divorzio. Nella vita reale si è sposata due volte e ora ha detto basta. Dopo avere visto fallire i suoi due matrimoni, finiti con i relativi divorzi, da circa sette anni convive con Dominique Zoida. Alle terze nozze, però, non pensa!



Ci sono analogie con Brooke che è diventata mamma, quando Katherine Kelly Lang ha avuto i primi due figli. In quanto a matrimoni l'attrice californiana non raggiungerà, però, il numero a cui è arrivata la Logan. Nell'intervista la protagonista di Brooke dice anche che le mancano le riprese della soap americana.



Le registrazioni si sono fermate a causa della pandemia di Coronavirus e non si conosce la data in cui ripartiranno. Nel frattempo Katherine è felice di sapere che anche le repliche sono amate e seguite. La migliore scena girata in Beautiful a detta dell'attrice è quella in cui giunge a cavallo, vestita di bianco, nella spiaggia di Malibù, per sposare Ridge.