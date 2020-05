OPPO lancia le cuffie Enco Free ed Enco W31 e sette nuovi smartphone

OPPO LANCIA OGGI LE CUFFIE ENCO FREE ED ENCO W31 INSIEME AI SETTE NUOVI SMARTPHONE DELLA SERIE FIND X2 E SERIE A. UN ULTERIORE PASSO VERSO UN ECOSISTEMA DI DEVICE SMART INTEGRATO ANCHE PER IL MERCATO ITALIANO

OPPO, brand leader mondiale di dispositivi smart, ha oggi lanciato sul mercato italiano la sua nuova lineup di smartphone composta da ben sette nuovi telefoni. La serie Find X2 e la linea Serie A, infatti, approdano oggi sugli scaffali fisici e virtuali dei negozi del Paese, accompagnate da due nuovi modelli di cuffie true wireless, Enco Free ed Enco W31, disponibili sempre da oggi nello store OPPO ufficiale su Amazon.it. I nuovi auricolari rappresentano un ulteriore passo di OPPO verso la costruzione di un vero e proprio ecosistema integrato anche per il mercato italiano e che, nei prossimi mesi, si arricchirà con l’arrivo di OPPO Watch.

“Si tratta di un giorno molto importante per OPPO, per la sua crescita nel mercato italiano e anche per la sua community – dichiara Li Ming, CEO di OPPO Italia – Grazie ad una lineup interamente 5G, oggi confermiamo il nostro impegno nella creazione di device all’avanguardia e accessibili a tutti. Continuiamo a puntare sull’Italia, inoltre, e stiamo lavorando per la costruzione di un ecosistema integrato di device smart che presto vedrà l’arrivo di nuovi importanti tasselli anche in questo Paese. Siamo fiduciosi che grazie all’adozione del 5G e di una strategia diversificata sempre più consumatori adotteranno i prodotti OPPO e ne scopriranno la cultura e lo stile unico.”.

Tra i nuovi prodotti lanciati oggi, quindi, non solo smartphone. Le nuove cuffie OPPO Enco Free, per esempio, rappresentano una piccola rivoluzione nel mondo dell’audio senza fili e a trasmissione Bluetooth che raggiunge una latenza fino a 120 ms – tra le più basse del settore – per una sincronizzazione AV più fluida. OPPO Enco Free sono anche tra le prime cuffie wireless del comparto dotate di altoparlanti ultra-dinamici, che garantiscono una riproduzione precisa dei battiti della batteria e dei bassi.

Le cuffie sono compatibili con quasi tutti gli smartphone presenti sul mercato. Le cuffie OPPO Enco W31, invece, sono l’alternativa più economica della serie Enco, ma con un audio molto potente. Gli utenti possono sperimentare rinnovate e diverse modalità audio: una per migliorare la musica pop e classica, basata sul livellamento dell’audio su tutta la frequenza e un’altra per il rock e l’EDM, migliorando le basse frequenze. Inoltre, gli utenti possono sfruttare i potenti microfoni interni disponibili su ogni lato e di un sistema di cancellazione del rumore ambientale progettato per bloccare il rumore di fondo durante le chiamate.

La nuova serie di smartphone Find X2 di OPPO che debutta in Italia è accompagnata dai modelli Find X2 Pro, Find X2 Neo, Find X2 Lite e Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition. Si tratta della linea di punta di OPPO che punta a offrire la miglior esperienza visiva, fotografica e di fruizione del 5G per gli utenti più esigenti e a diverse fasce di prezzo

La Serie A, invece, con i suoi modelli A91, A72 e A52 è la linea entry-level di OPPO pensata per un pubblico giovane e permettergli di creare i migliori contenuti audiovisivi per i social network.

Prezzi e disponibilità dei dispositivi in uscita oggi:

OPPO Find X2 Pro, con 12 GB di RAM + 512 GB di ROM, a 1199 euro;

OPPO Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition, con 12GB di RAM + 512GB ROM, a €1999

OPPO Find X2 Neo, con 12GB RAM + 256GB ROM, a 699 euro

OPPO Find X2 Lite, con 8GB RAM + 128GB ROM, a 499 euro

OPPO A91, con 8GB + 128GB, a 329 euro

OPPO A72, con 4GB RAM + 128GB ROM, a 279 euro

OPPO A52, con 4GB RAM + 64GB ROM, a 199 euro

Cuffie OPPO ENCO FREE a 169 euro (disponibili solo nello store OPPO su Amazon.it)

Cuffie OPPO ENCO W31 a 99 euro (disponibili solo nello store OPPO su Amazon.it)

