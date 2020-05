GTA Online: ricompense triple, omaggi ecc

Immaginati la scena: sei stato incaricato di consegnare a destinazione un veicolo zeppo di esplosivi, mentre gli avversari rischiano la vita e gli arti per farti saltare in aria.

La posta in gioco è alta di suo, ma coloro che emergeranno vittoriosi da un adrenalinico giro di Velocità esplosiva porteranno a casa GTA$ e RP tripli. Ragione in più per allacciarsi le cinture e gettarsi a capofitto in questa corsa pirotecnica. In più, guadagna la bellezza di 1.000.000 di GTA$ completando 10 incarichi giornalieri entro il 27 maggio. Puoi trovare gli incarichi giornalieri nel menu Interazione.

Scorte al volo

Sei uno spirito libero e il lavoro di squadra non fa per te? Taglia fuori gli intermediari e consegna il carico personalmente sopravvivendo ai duelli aerei ad alta quota di Scorte al volo. Questa settimana potrai guadagnare ricompense doppie.

Eventi Freemode

E ancora, ricompense triple negli eventi Freemode, mentre i criminali più intraprendenti potranno guadagnare GTA$ e RP doppi completando le Operazioni mobili.

Non esiste carriera più americana dello stuntman temerario. Sblocca la Tuta Jock Cranley blu giocando a GTA Online entro il 27 maggio. Moto a stelle e strisce e rampa venduti separatamente.

FAI UN GIRO GRATIS ALLA RUOTA DELLA FORTUNA

Il premio principale di questa settimana è il Bravado Half-track, una meraviglia dell’ingegneria americana con qualifiche militari.

Non dimenticarti di giocare a GTA Online nel mese di maggio per ricevere un bonus una tantum di 500.000 GTA$. Verrà accreditato automaticamente sul tuo conto presso la Maze Bank entro sette giorni. Hai tempo fino al 31 maggio.

Hai voglia di festeggiare? Passa da Ammu-Nation e ritira il cannone pirotecnico e i fuochi d’artificio, offre la casa. Illumina il cielo, o i tuoi peggiori nemici… la scelta è tua.

Gratis Cannone pirotecnico e fuochi d’artificio gratis

50% di sconto sugli hangar

Hangar LSIA A17, hangar LSIA 1, hangar di Fort Zancudo 3499, hangar di Fort Zancudo 3497, hangar di Fort Zancudo A2

50% di sconto su modifiche per gli hangar e relative aggiunte

Stili, illuminazione, motivi pavimento, arredamento ufficio, alloggi e officina dell’hangar

Gratis Livree del Centro Operativo Mobile

A stelle e strisce, Aquila, Aquila a stelle e strisce, Fighting freedom

Sconti su veicoli

Truffade Thrax: – 40% di sconto

Declasse Scramjet: 40% di sconto

TM-02 Khanjali: 40% di sconto

Yacht: 40% di sconto

BF Ramp Buggy: 50% di sconto

Mammoth Patriot Stretch: 50% di sconto

Buckingham Akula: 50% di sconto

Volatol: 50% di sconto

TWITCH PRIME

I giocatori di GTA Online che collegano il loro account di Twitch Prime a quello del Social Club riceveranno un omaggio di 200.000 GTA$ giocando a GTA Online entro il 27 maggio, che saranno accreditati entro 72 ore sul conto di gioco alla Maze Bank. Potranno inoltre approfittare di un rimborso sull’acquisto della sala giochi di Pixel Pete a Paleto Bay, dell’80% di sconto sul Mammoth Tula e del 60% di sconto sulla Grotti Furia. Per non perderti i vantaggi futuri, visita la pagina di Twitch Prime e registrati.

Continua a seguirci nelle prossime settimane per saperne di più sugli aggiornamenti di GTA Online. Consulta inoltre la pagina degli eventi del Social Club per conoscere tutti gli eventi speciali, bonus e sconti.

Parte dei ricavi ottenuti dagli acquisti eseguiti tra aprile e maggio 2020 all'interno di GTA Online e Red Dead Online sarà devoluta in beneficenza per l'emergenza COVID-19. Clicca qui per i dettagli.







