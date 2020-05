Salvini scrive a Mattarella: “A Catania chiedo giusto processo”

Il leader della Lega ha deciso di scrivere al Capo dello Stato in seguito alle intercettazioni pubblicate dal giornale La verità.

Matteo Salvini ha deciso di scrivere una lettera al Presidente della Repubblica. Il motivo risiede in alcune intercettazioni pubblicate di recente dal giornale La Verità. In queste infatti, contenute a quanto riporta il quotidiano in una chat privata, alcuni magistrati dichiarano che pur non riscontrando dei validi motivi giuridici per processare Salvini, devono comunque attaccarlo a prescindere.

Normale dunque, che di fronte a certe frasi, il leader della Lega abbia sentito l’esigenza di chiedere a Mattarella di non ignorare questi fatti, e di fare in modo che gli sia assicurato un giusto processo come per qualunque altro cittadino. Il processo in cui Salvini è imputato con l’accusa di sequestro di persona, che riguarda il blocco della nave Gregoretti ai tempi in cui era Ministro degli Interni, inizierà ad Ottobre presso il Tribunale Di Catania.

Nella lettera, Salvini, riportando direttamente anche alcune delle intercettazione pubblicate dal quotidiano, spiega che dopo averle lette, non può nascondere il fatto che la fiducia che ha sempre riposto nei confronti della magistratura adesso “vacilla al cospetto delle notizie sugli intendimenti di alcuni importanti magistrati.”

Il senatore leghista ha infatti ricordato come queste intacchino la separazione dei poteri che vige tra giustizia e politica. Il loro contenuto gli toglie dunque la serenità di poter essere giudicato in modo neutrale. Da qui dunque, l’appello a Mattarella affinché “mi venga garantito, come deve essere garantito a tutti i cittadini, il diritto ad un processo giusto, davanti a un giudice terzo e imparziale".

Effettivamente le intercettazioni pubblicate, hanno un certo rilievo. Ad esempio in una di queste viene riportato un virgolettato che getta molte ombre sul processo che a breve il capo politica della Lega dovrà affrontare: “Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando…” – “No hai ragione…Ma ora bisogna attaccarlo”.