Giulia Cavaglia ripresa da Francesco Sole : È stato un errore…

Giulia Cavaglia, nelle ultime ore, non dice altro che di lei su Instagram e sui siti di gossip. L'ex tronista di Uomini e Donne e ora fidanzata con Francesco Sole ed è finita per errore nel social network mentre si accovacciava nel suo giardino. Errore commesso dal suo partner che ha accidentalmente condiviso quel video sul suo profilo Instagram.

Una leggerezza che lo scrittore notò immediatamente, ma nonostante l'intervento tempestivo per rimuoverlo dalla piattaforma social, il video che mostrava le parti private del volto di UeD ha rapidamente setacciato la rete. In effetti, queste immagini private sono state immediatamente salvate dagli utenti e condivise senza scrupoli. E seguirono momenti di vera angoscia per la coppia...

E così, poche ore dopo il crimine, Giulia Cavaglia, temendo che la sua intimità e la sua privacy sarebbero state violate, ha voluto fare un appello tra le storie a tutti i suoi fan, chiedendole di segnalare qualsiasi iniziativa di coloro che rivelano e ne fanno uso illegale "Francesco ha pubblicato involontariamente quel video. Ovviamente era molto arrabbiata con lui, non voleva quel contenuto online, stavamo giocando e ridendo e quindi non stavamo violando alcuna legge".

“In quel video puoi vedere le mie parti private, lo trovo oggettivamente non molto piacevole, soprattutto dalle donne che condividono questo contenuto. Questo video potrebbe aver suscitato tanto scalpore? L'ex tronista ha continuato molto amaramente nelle sue storie. Quindi, l'invito ai suoi follower a informare gli utenti che condividono le immagini in questione.

"Se vedi questo contenuto, ti chiedo di segnalarlo, hai chiesto a Giulia nel video, è stato chiaramente un errore e invito tutti a capire che stanno violando la mia privacy. Il mio ragazzo non è stato attento, oltre a arrabbiarsi con lui non posso fare molto. Vediamo ogni giorno che le ragazze vengono ricattate per video di questo tipo, eviterei di eseguirle ".