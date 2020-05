Ben 60mila dollari per riparare un lato b enorme! Si rifà il posteriore e diventa una star

Un investimento di $ 60.000 per rifare la b-side brasiliana. Shilpa Sethi, 25 anni, di Nuova Delhi, è riuscita a raggiungere 1,2 milioni di follower grazie al suo enorme lato b. Appassionata fin dalla giovane età nel "brasiliano Butt Lift",, il risultato di un intervento chirurgico che promette di ispessire la schiena prendendo il grasso da un'altra parte del corpo e iniettandolo nei glutei, Shilpa Sethi sognava di fare questa operazione di chirurgia estetica da 20 anni e dopo aver risparmiato $ 10.000, è riuscita a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Sfortunatamente per lei, il medico che ha eseguito l'operazione non era un vero professionista e quindi ha avuto problemi. Secondo quanto affermato, le cose si sono complicate dopo l'intervento. Shilpa Sethi ha spiegato che sentiva dolore alle gambe e respiro affannoso, una sensazione di formicolio nei glutei. “Il mio respiro era corto e ho sentito un forte dolore alla gamba. Non sono stata in grado di sedermi per sei mesi ", ha detto l'influencer." Ho avuto un'infiammazione sono andata da un altro medico per un altro intervento chirurgico. "Shilpa Sethi ha speso 60 mila dollari per riparare il suo lato b, che si era deformato e aveva causato dolore.

"L'unica ragione per cui sto raccontando la mia storia ora è perché non voglio che nessun altro passi attraverso quello che ho passato." Certo, oggi mi è davvero piaciuto, ha detto, i fan mi dicono che ho la schiena più bella del mondo e che è tutto per me, non silicone o protesi. Ho sempre ammirato un corpo sinuoso, il mio lato b era molto piatto e grazie alle mie forme sono riuscita a guadagnare un sacco di soldi - ha spiegato la giovane donna - Ho un account Instagram seguito da oltre un milione di follower e un sito web a pagamento che mi permette vivere una bella vita ".