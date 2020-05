Game Ready su GeForce NOW, servizio di cloud gaming senza precedenti

Il servizio di cloud gaming GeForce NOW offre ai giocatori un’esperienza di gioco senza precedenti, con bassa latenza e grafiche bellissime rendendo disponibile il raytracing su quasi tutti i dispositivi, dai Pc – anche quelli meno performanti – ai Mac, dalle Android TV ai dispositivi NVIDIA SHIELD TV.

Cominciare a giocare non appena accendi la console: questo è quello che significa essere “Game Ready su GeForce NOW”!. L’esperienza è stata ottimizzata per il cloud gaming e include miglioramenti delle performance. NVIDIA gestisce gli aggiornamenti e le patch del gioco, e quando un titolo supporta l’RTX, la grafica diventa davvero mozzafiato.

Questa settimana 17 nuovi giochi sono entrati a far parte del nostro servizio, compresi 4 nuovi lanci su Steam: Observation, Rez Plz, Hunting Simulator 2 and The Wonderful 101: Remastered.

Di seguito la lista completa dei giochi inseriti questa settimana:

Game Ready su GeForce NOW lancio del giovedì

Observation (lancio in contemporaea con Steam store)

Rez Plz (disponibile in contemporanea al lancio del PC su Steam)

Hunting Simulator 2 (disponibile in contemporanea al lancio del PC su Steam)

The Wonderful 101: Remastered (nuovo gioco, disponibile su Steam)

Amnesia: A Machine for Pigs

Divinity: Original Sin Enhanced Edition

Driftland: The Magic Revival

Furi

GUILTY GEAR Xrd -SIGN-

Jagged Alliance – Back in Action

Kingdom: Classic

Lords Of The Fallen

Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire

Occupy White Walls

Syberia 3

Wargame: Airland Battle

X Rebirth

Leggi su insidethegame.home.blog