FIRST PLAYABLE RITORNA A LUGLIO IN DIGITALE

La line-up digitale per il 2020 comprenderà anche un’edizione degli Italian Video Game Awards dedicata esclusivamente ai videogiochi italiani

IIDEA, l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, annuncia che la seconda edizione di First Playable, l’evento B2B internazionale di riferimento per il settore del gaming in Italia, si svolgerà in forma digitale i prossimi 15 e 16 luglio in collaborazione con Toscana Film Commission e con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura, Ricerca e Università della Regione Toscana.

Prendendo le mosse dal debutto dell’anno scorso di First Playable, che ha riunito 70 developer italiani e 36 speaker e publisher internazionali negli spazi di Manifatture Digitali Cinema a Pisa, quest’anno IIDEA ha deciso di trasformare l’appuntamento in un evento digitale in risposta all’attuale pandemia Covid-19. L’evento ospiterà anche un’edizione degli Italian Video Game Awards dedicata esclusivamente ai videogiochi italiani. L’appuntamento si svolgerà, nello spirito di questo 2020, proponendo un’esperienza digitale sicura, con la massima attenzione a garantire la necessaria privacy e le esigenze di ogni partecipante.

First Playable 2020 sarà un’efficace occasione di business per l’industria italiana del videogioco, che servirà sia a mettere in evidenza le produzioni degli sviluppatori italiani, sia a metterli in contatto con editori e investitori in Europa e nel mondo.

“Per noi è molto importante, nonostante l’impatto che l’emergenza Covid-19 ha avuto sugli eventi in tutto il mondo, trovare anche quest’anno lo slancio che abbiamo visto con First Playable 2019 e offrire agli sviluppatori italiani un modo per condividere idee ed entrare in contatto con editori e investitori internazionali, come fatto a Pisa un anno fa”, ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “Vogliamo anche assicurare la continuità del nostro premio di settore, per questo abbiamo lavorato con i nostri partner per garantire che sia First Playable sia questa edizione degli Italian Video Game Awards dedicata alle produzioni italiane possano transitare con successo nell’arena digitale il prossimo luglio”.

“La Regione Toscana crede molto in questo settore, per questo, nonostante il momento complicato che stiamo vivendo, abbiamo deciso di continuare a sostenerlo con la realizzazione della seconda edizione di First Playable”, ha dichiarato Stefania Ippoliti, Direttore di Toscana Film Commission. “Sarà un’edizione online, ma il cuore delle attività sarà a Manifatture Digitali Cinema di Pisa da cui, grazie alle tecnologie, cercheremo di restituire anche la bellezza e la creatività di Pisa e della Toscana”.

Per la realizzazione di First Playable 2020 IIDEA ha scelto come partner tecnico MeetToMatch. Fedor van Herpen, Co-Fondatore e Direttore delle partnership di MeetToMatch, commenta: “MeetToMatch è molto felice di supportare la community degli sviluppatori italiani attraverso la collaborazione con IIDEA. Siamo già al lavoro per coinvolgere editori e investitori internazionali e portarli alla porta di casa virtuale dell’industria italiana dei videogiochi”.

First Playable 2020 sarà:

Talking: streaming di talk su post mortem di videogiochi rilasciati sul mercato da una selezione di sviluppatori di videogiochi italiani.

Pitching: opportunità per gli sviluppatori italiani di partecipare a un collective pitch e a sessioni di pitching one-to-one con editori e investitori internazionali.

Coaching: possibilità di avere una sessione di appuntamenti pre-evento con alcuni professionisti del settore, che si metteranno a disposizione degli sviluppatori per supportarli in vista delle sessioni di pitching.

Italian Video Game Awards (IVGA): streaming di una trasmissione di 30 minuti, per mettere in luce le migliori produzioni italiane attraverso premi decisi da una giuria internazionale composta da personalità di rilievo dell’industria dei videogiochi, che sarà annunciata a seguire.

Italian Flavour: Tutti gli editori, investitori e giornalisti internazionali che parteciperanno all’evento, potranno ricevere a casa un assaggio dell’ospitalità per cui l’Italia è famosa in tutto il mondo: Toscana Film Commission spedirà loro una gift box con una selezione di specialità toscane.

Tutti gli sviluppatori di videogiochi italiani interessati a partecipare all’evento possono registrarsi a partire da oggi attraverso il sito ufficiale dell’evento www.firstplayable.it, sul quale saranno disponibili anche tutti gli aggiornamenti. La partecipazione all’evento è gratuita. Sul sito sarà possibile anche sottomettere la propria candidatura agli Italian Video Game Awards.

IIDEA e Toscana Film Commission presenteranno la nuova edizione di First Playable in un appuntamento aperto a tutti gli sviluppatori lunedì 25 maggio 2020 alle ore 17.00 sul canale Discord di IIDEA, raggiungibile attraverso questo link: https://discord.gg/Zu6wZ67.

Per maggiori informazioni visita il sito di IIDEA: https://iideassociation.com/.

