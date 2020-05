Amplifier Game Invest acquisisce DESTINYbit

Amplifier Game Invest acquisisce lo studio di videogiochi italiano DESTINYbit

DESTINYbit è un innovativo studio di videogiochi con sede a Ravenna, Italia. Con il loro prossimo lancio e la loro esperienza come sviluppatori di giochi, si sono dimostrati uno dei piccoli studi di sviluppo più interessanti del paese. Questa acquisizione rappresenta anche una espansione nel sud dell’Europa per Amplifier Game Invest.



“Il team dietro DESTINYbit brilla per passione ed efficienza e abbiamo trovato un gruppo di sviluppatori ansioso di creare esperienze che vadano molto oltre i canoni tradizionali. Hanno l’abilità di innovare nell’espressione e nel game design, mantenendo i più alti standard di qualità. Noi di Amplifier siamo rimasti impressionati e divertiti”, ha detto Per-Arne Lundberg, CEO di Amplifier Game Invest.



DESTINYbit ha una squadra di 4 sviluppatori di talento, organizzati in maniera distribuita su tutto il territorio italiano. Il loro prossimo gioco, Dice Legacy, introdurrà i giocatori a un city builder survival basato sui dadi, ambientato in un mondo ad anello che fluttua nello spazio.



“L’approccio che Amplifier ha all’investimento è davvero unico e siamo onorati di entrare a far parte di una famiglia così incredibile. Abbiamo da offrire una visione unica e molto forte e siamo estremamente grati di aver trovato un partner che crede in essa. Pensiamo inoltre che questo rappresenti un importante momento per la scena italiana degli sviluppatori e faremo del nostro meglio per onorare il nostro paese”, ha detto Gian Paolo Vernocchi CEO e Co-Fondatore di DESTINYbit.



Con l’acquisizione di DESTINYbit, Amplifier Game Invest amplia la sua portata, rendendo possibili investimenti e acquisizioni in mercati oltre la Scandinavia e l’America del Nord. Stringendo rapporti con sviluppatori su una più ampia scala, Amplifier Game Invest si posiziona come uno degli equity investor di punta della industria dei videogiochi.



“Quando vedemmo la versione iniziale di Dice Legacy, ci rendemmo conto di aver trovato qualcosa di unico. Una gemma. Il team di DESTINYbit ha trovato un tema unico per una meccanica che risale agli albori dell’umanità – i dadi.” – ha detto Henrik Jonsson, Executive Producer di Amplifier Game Invest.



DESTINYbit diventa una società controllata al 100% da Amplifier Game Invest, unendosi a nove altre aziende di sviluppo già parte della famiglia Amplifier. Amplifier Game Invest è una sussidiaria di Embracer Group.

