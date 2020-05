Red Dead Online: bonus, abbigliamento e molto altro

Bonus per Collezionisti, abbigliamento a tempo limitato e altro. Questa settimana puoi ottenere un bonus del 50% sulla vendita consegnando un set completo di fiori selvatici americani.

Esplora la frontiera in cerca di artefatti e rarità e fatti ricompensare per la tua determinazione: fino al 25 maggio, consegnandole un set completo di fiori selvatici americani, Madame Nazar ti ricompenserà con un bonus del 50% sulla vendita. Serve un aiuto? Gioca quando vuoi questa settimana e ricevi gratis la mappa dei fiori selvatici americani.

Il West può rivelarsi un luogo solitario. Fonda la tua banda di rinnegati e alleati con altri fuorilegge: tutte le spese di creazione di una Posse permanente sono gratuite fino all’8 giugno.

Cerchi una fidata compagnia attorno al tuo fuoco da campo? Adotta un cane per l’accampamento o un cavallo di rango inferiore al 40 con il 40% di sconto. Equipaggiati al meglio per affrontare la frontiera sfruttando uno sconto del 40% sulla Pala Pennington, il Binocolo migliorato e il Cercametalli.

ABBIGLIAMENTO A TEMPO LIMITATO

Il catalogo Wheeler, Rawson & Co. offre articoli per tutti i gusti, tra cui una selezione di articoli nuovamente disponibili fino al 25 maggio. Assicurati di acquistare i seguenti articoli, prima che spariscano:

Il Tasman

Il Danube

Cappello Manteca

Cappello da cosacco

Cappello Boutell

Soprabito Irwin

TWITCH PRIME BENEFITS

I giocatori di Red Dead Online che hanno collegato i propri account Twitch Prime e Social Club riceveranno in omaggio la Borsa da Collezionista, il miglioramento Rame lucido per l’alambicco e 5 ranghi per il Ruolo di Distillatore.

PLAYSTATION PLUS

Questo mese, i membri di PlayStation Plus riceveranno un pacchetto speciale per pescatori dilettanti, con 5 Esche speciali da lago, 5 Esche speciali da palude, 5 Esche speciali da fiume e una mappa del tesoro dell’area North Clingman.

Visita il sito del Supporto di Rockstar per dettagli e limitazioni.

