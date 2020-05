Mamma Daniela: I nostri figli con disabilità stanno regredendo per l'emergenza

Non c'è attenzione per i bambini e i giovani con, il governo dice solo che i controlli sono aumentati, sì, sono necessari soldi, ma 200 euro non possono essere sufficienti in un'indennità di disabilità. Dobbiamo trovare soprattutto delle alternative per migliorare la loro condizione e quella delle famiglie. Daniela Rossi è la madre di Giada, una diciassettenne con disabilità che, insieme al marito, denuncia auna mancanza di attenzione da parte dello stato verso i soggetti più fragili.