Adobe e Dell: Novità al Supporto dei Creator

Creare alla velocità dell’immaginazione: le GPU NVIDIA alimentano nuovi laptop per i creator e le workstation mobili di Dell, HP e Microsoft. Oltre 75 sistemi RTX Studio disponibili con GeForce e Quadro RTX dall’introduzione della piattaforma.

I recenti annunci di Dell, HP e Microsoft relativi a laptop e workstation mobili alimentati da NVIDIA offrono ai creator nuove e sorprendenti scelte quando si tratta dei sistemi che stanno usando per creare contenuti sempre più velocemente.

Questi nuovi sistemi vengono lanciati proprio a ridosso del primo anniversario della nostra conferenza stampa al Computex, dove abbiamo alzato il sipario su NVIDIA Studio – una piattaforma con driver Studio dedicati, SDK che migliorano le prestazioni e laptop RTX Studio sottili e leggeri, costruiti appositamente per i creator.

Da allora Nvidia ha lavorato con tutti i principali OEM per espandere la linea di RTX Studio e fornire una vasta gamma di sistemi, tutti dotati di GPU Quadro e GeForce RTX. In totale, ci sono ora 78 sistemi RTX Studio.

I flussi di lavoro stanno diventando sempre più impegnativi e le tempistiche continuano a ridursi. E con molti di noi che lavorano da remoto, un sistema veloce e affidabile è più importante che mai.

Laptop RTX Studio Dell e workstation mobili

Progettato per essere il laptop XPS più potente mai realizzato da Dell, l’XPS 17 si fa largo attraverso progetti creativi intensivi e di gioco, con una grafica che giunge ad includere fino a NVIDIA GeForce RTX 2060. Grazie al design con una sottile cornice è il più piccolo laptop da 17?, con dimensioni simili a quelle di un tipico laptop da 15?. L’inserimento di queste prestazioni in un laptop RTX Studio di queste dimensioni richiede una buona dose di ingegno progettuale per mantenere le prestazioni del sistema senza problemi. Sotto il cofano c’è un nuovissimo design termico proprietario che fornisce un flusso d’aria più ampio e prestazioni più elevate e durature per supportare i progetti più esigenti.

Oggi Dell ha annunciato di aver reingegnerizzato il proprio portafoglio di workstation Precision, leader del settore. Queste workstation mobili RTX Studio sono progettate per gestire carichi di lavoro impegnativi come l’editing intensivo 8K, il rendering 3D, l’analisi dei dati e la modellazione CAD. Le workstation mobili della serie Precision 5750 e 7000 sono certificate ISV e dispongono di grafica Quadro RTX.

Il Dell Precision 5750 permette ai creator e agli ingegneri di vedere e fare di più con una grafica che arriva fino a Quadro RTX 3000 e un display InfinityEdge 16:10 a 4 lati (fino a HDR 400). Per gli editor, gli ingegneri e gli scienziati che eseguono carichi di lavoro intensivi, i modelli Dell Precision 7550 e Dell Precision 7750 sono disponibili con una dotazione che include fino alla GPU Quadro RTX 5000. Sono state reingegnerizzati con maggiore potenza e prestazioni intelligenti in un ingombro ancora più ridotto e leggero.

Laptop HP ENVY

Il nuovo Create Ecosystem di HP sta supportando tutti i tipi di creator. L’ecosistema è inaugurato da HP ENVY 15 che sarà disponibile alla fine di questo mese su HP.com.

L’ENVY 15 è un portatile RTX Studio che può essere configurato per avere al suo interno fino ad una GPU GeForce RTX 2060. È inoltre dotato di uno chassis interamente in alluminio con un rapporto schermo/corpo dell’82,8%, con un display 4K OLED VESA DisplayHDR 400 True Black con interfaccia touch screen, processori Intel di 10° generazione e termiche di classe gaming per garantire il massimo delle prestazioni ai creator.

I creativi professionisti vorranno tenere d’occhio lo ZBook Studio e lo ZBook Create di HP. Disponibili entro la fine dell’anno, offrono una vera mobilità senza compromessi, grazie rispettivamente alle GPU Quadro e GeForce RTX. Questi sistemi presentano anche un rapporto schermo/corpo dell’87% e portano ai creator il primo display DreamColor con una batteria che dura tutto il giorno.

Microsoft Surface

Microsoft ha recentemente annunciato il suo laptop più potente di sempre, il Surface Book 3. Ed è alimentato da Quadro RTX e dalla grafica GeForce GTX. Il Surface Book 3 ha la potenza di un desktop, la versatilità di un tablet e la libertà di un laptop leggero e sottile in un unico dispositivo dal design raffinato.

Oltre alla grafica NVIDIA, il Surface Book 3 può essere configurato con processori Intel Core di decima generazione, fino a 32GB di RAM, l’SSD più veloce che Microsoft abbia mai realizzato, un display PixelSense ad alta definizione e ad alta risoluzione, ed è capace di una di autonomia della batteria fino a 17,5 ore.

Surface Book 3 sarà disponibile nei prossimi mesi.

Esportazioni accelerate dalle GPU in Adobe Premiere Pro

Questi nuovi portatili si avvantaggeranno di oltre 200 applicazioni creative e di progettazione accelerate dalle GPU NVIDIA, fra cui un’importante aggiunta resa disponibile proprio ieri. Adobe Premiere Pro sta aiutando i creatori di contenuti a passare più rapidamente dalla concezione al completamento del progetto attraverso le nuove esportazioni accelerate dalle GPU. Grazie all’accelerazione del codificatore NVIDIA in Adobe Premiere Pro, gli editor possono esportare video ad alta risoluzione sino a cinque volte più rapidamente che su CPU.

I creator possono comunque usufruire di un’offerta limitata nel tempo: acquistando, infatti, un laptop o desktop RTX Studio, sia i nuovi utilizzatori sia coloro che sono già utenti di Adobe ottengono un abbonamento gratuito di tre mesi ad Adobe Creative Cloud.

Questi nuovi portatili, insieme a dieci portatili RTX Studio, recentemente annunciati e alimentati dalle nuove GPU GeForce RTX SUPER, supportano il mix creativo tra immaginazione e innovazione. Qui maggiori informazioni sui NVIDIA Studio e i sistemi RTX Studio.

