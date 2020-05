Omicidio Niscemi : Vincenzo Buccheri uccide la moglie Giuseppa Pardo

Assassinio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Una donna di 66 anni è stata uccisa da suo marito.

La vittima è Giuseppa Pardo. Il suo assassino è Vincenzo Buccheri, 67 anni. Il crimine è stato commesso con un tagliacarte. L'ex venditore ambulante, subito dopo il femminicidio, si presentò alla polizia. Sembra che negli ultimi tempi l'uomo abbia manifestato gravi disturbi mentali. "Ho ucciso mia moglie, sono qui per sistemarmi" disse Vincenzo Buccheri, presentandosi in caserma. L'uomo non mostrava emozione e sembrava calmo. I militari, coordinati dal colonnello Ivan Borracchia, andarono immediatamente a casa dei due coniugi dove trovarono il corpo di Giuseppe Pardo in un lago di sangue. Il killer è stato arrestato alla stazione di polizia, a disposizione del vice procuratore di Gela Mario Calabrese.