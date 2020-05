25 enne aggredita e violentata da un romeno a Milano

La violenza è avvenuta di notte tra sabato e domenica intorno all'01: 30 all'angolo tra via Bramantino e via De Predis, una ragazza italiana di 25 anni attaccata, rapita e maltrattata da un rumeno di 28 anni.

La ragazza è stata salvata da un passante che ha immediatamente chiamato le autorità e fornito una descrizione dell'attaccante. La polizia ha rintracciato il criminale, una persona già nota alla giustizia, e lo ha arrestato con l'accusa di aggressione sessuale e rapina. La vittima è stata portata alla clinica Mangiagalli per le indagini e ha riferito alla polizia che l'uomo l'ha toccata per la prima volta in zone intime, quindi avrebbe rotto la sua borsa e lo avrebbe spinto a terra prima di fuggire. Per l'attaccante sono state aperte le porte della prigione di San Vittore.