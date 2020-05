È morto a 94 anni Michel Piccoli, una star del cinema europeo

E' morto all'età di 94 anni Michel Piccoli, attore, regista, sceneggiatore e produttore, è stato un grande del cinema francese.

Ha lavorato con i migliori registi europei ed è stato uno degli interpreti preferiti di Buñuel, con il quale ha iniziato a collaborare dal '56, Marco Ferreri, che lo scelse per il suo Dillinger, morì e La grande abbuffata. Nel 2011 ha recitato in Habemus Papam di Nanni Moretti, un ruolo guadagnato da David di Donatello.

Nato a Parigi il 27 dicembre 1925 da una famiglia di artisti, padre violonista e madre pianista, decise presto che sarebbe stato il suo modo di recitare. La sua prima prova sul grande schermo raggiunge i vent'anni con il film Christian-Jaque Sortilèges. Sposa l'attrice svizzera Eléonore Hirt, dalla quale avrà la sua unica figlia Anne-Cordélia. Ancora poco conosciuto dal grande pubblico, ha frequentato i grandi del cinema francese ottenendo piccoli pezzi, da Jean Renoir (Cancan francese) a René Clair (Great Maneuvers). Quindi l'incontro con Luis Buñuel, con il quale ha collaborato tra il '56 e il '74, nella fase più surreale del maestro spagnolo-messicano.

Poi arrivano personaggi indimenticabili delineati da Jean Luc Godard (Disprezzo), Alain Resnais (La guerra è finita), Agnès Varda (Les Créatures e Josephine), che lavorano con tutti gli autori del vago romanzo, da Chabrol a Lelouch e Sautet. Alla fine degli anni sessanta sposò l'attrice e cantante francese Juliette Gréco, che divorziò nel 1977, proprio quando Sautet lo scelse come interprete della sua Parigi borghese.

Il più grande riconoscimento si ottiene con Marco Bellocchio, grazie al quale ha vinto la Palma d'oro di Cannes come miglior attore per il film Jump in the vuoto nel 1980. La sua carriera non si ferma per un momento, nemmeno con l'avanzare dell'età, e È proprio il cinema d'autore più grande e antico del mondo, il portoghese Manoel de Oliveira, che gli conferisce nuove parti e nuovi riconoscimenti con i film Homecoming, The Magic Mirror e Belle toujours (2006), un sequel ideale a decenni di distanza da il capolavoro del suo primo grande insegnante, Luis Buñuel nella versione Bella de día.

Nel 2011, Nanni Moretti lo ha scelto per il ruolo del papa in crisi in Habemus Papam. Presentato in concorso al Festival di Cannes, è stato votato miglior film dell'anno dai Cahiers du cinéma, ha vinto un European Film Award, sette Silver Tapes e tre David di Donatello Awards, incluso il premio come miglior attore protagonista.