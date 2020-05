Coronavirus e Kawasaki : Il piccolo Alex è la vittima più giovane del Regno Unito

A soli 8 mesi,più giovane dellanel Regno Unito, probabilmente legata a un'infezione da. Il bambino, come riportato dalla stampa britannica, è morto tra le braccia della madre il 25 aprile, ma è solo oggi che sono state rilasciate le foto e i dettagli della giovane vittima, che non aveva patologie precedenti. Anzi, è stato immortalato mentre sorrideva e giocava qualche ora prima dell'improvvisa tragedia. Gli esperti ritengono che la malattia possa essere scatenata in risposta a. "Non posso credere che se ne sia andato - la madre di Alex, Kathryn Rowlands, 29 anni, ha detto a The Mirror, che ha anche fatto appello al governo:" Inizia ad ascoltare gli esperti e smetti di giocare con la vita degli altri, altrimenti gli altri genitori si troveranno nella nostra situazione. I dottori e le infermiere che hanno curato il nostro bambino erano fantastici, ma se avessero saputo di più sulla connessione tra il nuovo virus e questo raro disturbo infiammatorio, avrebbero potuto fare qualcosa di più. "

La prova della famiglia Parsons è iniziata quando Alex ha sviluppato un'eruzione simile a una scottatura solare con febbre alta e linfonodi ingrossati. Quindi le mani e la pianta dei piedi sono diventate rosse." è stata un'infezione virale ", ha ripetuto Kath." Abbiamo chiamato i soccorsi - ha spiegato - e quando ha iniziato a vomitare, lo abbiamo richiamato e lo hanno ricoverato in ospedale. "Il piccolo è stato trasferito all'ospedale Derriford di Plymouth il 6 aprile e il giorno seguente è stato diagnosticato con Kawasaki.

La malattia colpisce generalmente i bambini di età inferiore ai cinque anni, ma sono stati diagnosticati più di 200 casi sospetti in bambini fino a 14 anni durante l'epidemia della pandemia di coronavirus, almeno altri quattro minori - tre a New York e uno in Francia - sono già morti di questa malattia. Il piccolo Alex fu trasferito al Royal Hospital for Children di Bristol. Un esame cardiaco rivelò ulteriori aneurismi coronarici e morì la notte seguente per arresto cardiaco tra le braccia della madre, gli operatori sanitari hanno cercato di riportarlo indietro per più di un'ora, ma non c'era nulla da fare.