Coronavirus, i posti dove stare attenti : Ecco dove ci si contagia di più

Con il riavvio e la riapertura del paese, il pericolo è un nuovo picco di contagi: i trasporti pubblici verso il luogo di lavoro attraverso parchi, negozi e strade. Ecco i luoghi più a rischio

Da lunedì 18 maggio, con tutte le precauzioni e gli impedimenti richiesti dalla situazione, l'Italia riparte. Ovviamente è un riavvio e una riapertura "a metà strada", nel senso che le maschere e l'allontanamento sociale rimangono le stelle polari da seguire nella vita quotidiana. A partire dal 4 maggio, con l'avvio della fase 2, gli italiani sono stati in grado di recuperare parte di questa libertà persa a causa delle misure di contenimento per contenere la pandemia di coronavirus: sì ai genitori in visita e sì alle gare lontano da casa se stessi, in giardini e parchi. In quale fase 3 essenzialmente, data la riapertura di negozi e attività commerciali come ristoranti, bar e club, il rischio di contagio aumenta man mano che le strade si riempiono di nuovo.

Ma attenzione: se si rispettano le disposizioni, se si indossano le maschere e si mantiene la distanza di sicurezza dagli altri, il pericolo di ammalarsi è praticamente completamente eliminato. In breve, la paura non può e deve paralizzarci e impedirci di tornare alla "normalità". Tuttavia, è bene sapere quali sono i luoghi fisici in cui il rischio di infezione è maggiore, perché se si conoscono i pericoli, è anche possibile sapere come evitarli.

Rischi: spazio e tempo

Non è un mistero - come ha scritto il professor Erin S. Bromage, professore di biologia all'Università del Massachusetts a Dartmouth, in un articolo su erinbromage.com. e il New York Times, anche dal Corriere della Sera, che il posto in cui ti ammali di più è la tua casa. Sì, perché spesso accade che il tuo partner o il membro del tuo gruppo familiare sia infetto fuori casa, portando il virus a casa tua. E dato il lungo tempo che passiamo a casa, la variabile del tempo sorvola la possibilità di essere infettati.

Infatti, come sostiene anche l'esperto, l'infezione si verifica la maggior parte delle volte in ambienti chiusi ed è favorita se l'esposizione al virus continua nel tempo. In breve, più a lungo rimani in un luogo in cui circola Covid-19, maggiore è il rischio di ammalarsi. Soprattutto in un ambiente chiuso. La distanza di un metro tra le persone è considerata la base per frenare l'infezione. "Si tratta di capire il rischio che vogliamo correre", afferma Carlo Signorelli, professore di igiene a San Raffaele a Milano in Repubblica. "La precipitazione delle goccioline respiratorie è molto alta a meno di un metro dalla persona infetta. È più debole, ma esiste ancora, tra uno e due metri. È trascurabile oltre i due metri."

Fuori, d'altra parte, il rischio di essere infettati per strada, in bicicletta, sperando al supermercato o correndo e per tutte le attività all'aperto, è più basso, perché - sottolinea Bromage - "per contrarre la malattia, devi essere esposto a una carica virale infettiva". Ciò non significa che l'effetto delle goccioline, causato dalla tosse o dallo starnuto, sia ridicolo all'esterno, ma semplicemente che è più probabile che le

Qui, se qualcuno tossisce o starnutisce, è più un problema, perché se quella persona è contagiosa, ti ritrovi sopraffatto dalle particelle virali. Per questo, la maschera e la distanza sociale sono essenziali. Ed è anche un problema se uno starnuto infetto e / o la tosse in uno spazio chiuso, come una stanza di medie dimensioni, e si accede in un secondo momento. Questo è il caso, ad esempio, dei bagni in bar e ristoranti e di tutte le altre attività con servizi igienici, come il luogo di lavoro. Tra le altre cose, in un bagno vengono colpite diverse superfici, motivo per cui esiste un rischio elevato di essere infettati dal contatto con superfici contaminate.

In breve, se entri in una stanza medio-piccola dopo uno starnuto o una tosse da una persona positiva e rimani lì per alcuni secondi, il rischio è abbastanza basso, ma non abbastanza per farti sentire a tuo agio; ma se rimani per qualche minuto, probabilmente hai respirato aria contaminata da particelle con un'alta carica virale. Ecco perché, anche negli uffici, è bene tornare indietro solo se strettamente necessario, con capacità, ritardo e distanza ridotti tra l'ufficio e i colleghi.

Ecco le situazioni più "pericolose"

Al di là dei discorsi sulla casa, sui servizi igienici degli uffici e delle attività, arriviamo alle situazioni più rischiose. Carceri, visto il sovraffollamento, ma anche chiese per cerimonie religiose - che si tratti di messe, matrimoni, funerali, battesimi - incontri sul lavoro, coloro che lavorano nei call center o nelle fabbriche di produzione dove non è necessariamente possibile mantenere la distanza da altri lavoratori, cene al ristorante (per coloro che siedono al tavolo con una persona infetta) e praticare sport al chiuso in un piccolo ambiente, nonché i trasporti pubblici.